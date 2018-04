НБА Уестбрук спаси Оклахома Сити с 45 точки 26 април 2018 | 10:32 - Обновена 0 0 0 0 6

Russell Westbrook walks off after the @okcthunder 25 point comeback! #PhantomCam #NBAPlayoffs #ThunderUp pic.twitter.com/83Ng4JhjUO — NBA (@NBA) April 26, 2018

Уестбрук приключи мач номер 5 от серията с фантастичните показатели от 45 точки, 20 от които бяха вкарани през третата част, както и 15 борби и 7 асистенции. Съотборникът му Пол Джордж наниза още 34 точки в коша на Юта.

The @okcthunder stay alive!



OKC comes back from 25 points down to take Game 5 107-99 behind 45 PTS, 15 REB, 7 AST from Russell Westbrook (33 2nd half)!



The series goes back to Utah with @utahjazz leading 3-2.



Paul George: 34 PTS, 8 REB#ThunderUp #NBAPlayoffs pic.twitter.com/emPELk6yeE — NBA (@NBA) April 26, 2018

За Юта крилото Джей Краудър отбеляза 27 точки, докато новобранецът Донован Мичъл добави 23.



