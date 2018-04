НБА ЛеБрон донесе трета победа на Кливланд 26 април 2018 | 10:27 - Обновена 0 0 0 1 14

Are You Not Entertained? @KingJames pic.twitter.com/BuGswRlxky — BossLogic (@Bosslogic) April 26, 2018

33-годишният Джеймс изигра поредния си изключителен мач, след като завърши с 44 точки, 12 борби и 10 асистенции, а освен това бе перфектен от наказателната линия - 15 от 15. Лидерът на домакините направи и ключово отиграване в защита в края на мача, когато при резултат 95:95 блокира изстрел на Виктор Оладипо от състава на гостите.

LEBRON JAMES FOR THE WIN!!! #NBAPlayoffs | #AllForOne pic.twitter.com/ISUUrKQC2p — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 26, 2018

Гостите от Индиана твърдяха, че топката не е преминала най-високата си точка, но въпреки това съдиите признаха блока за редовен. Така Кливланд получи шанса да организира последно нападение, в което Джеймс получи топката фронтално срещу съперниковия кош и с лекота реализира единствената си тройка в мача, която обаче се оказа победна.

LeBron James will return in Avengers Infinity War. pic.twitter.com/cUqLfLwuFR — CAVS LatAm (@CavaliersLatam) April 26, 2018

Кайл Корвър вкара още 19 точки за Кливланд, а Кевин Лав завърши с 11.



