Снукър Сълзи в очите при победата над носител на “Тройната корона” в “Крусибъл” 25 април 2018 | 20:43 0 0 0 0 0

@robmilkins147: "I had tears in my eyes"



It was an emotional 10-5 Crucible victory over Neil Robertson, for whom Milkins has the utmost respect. #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/U4ew3Iv7P6 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 25, 2018

Робъртсън пък се присъединява към нежеланата компания на Марк Селби, Стюърт Бингам, Шон Мърфи, Марко Фу и Люка Бресел - поставените, които напуснаха Шефилд. И ако Фу и Бресел не бяха в оптимално състояние, идвайки в “Крусибъл”, то за останалите негативните резултати са далеч по-изненадващи и граничещи със сензация, предвид факта, че всичките са били световни шампиони и имат голям брой титли от “Тройната корона”.

Another huge session in the @Betfred World Championship!



See scores so far on Day 5 #ilovesnooker pic.twitter.com/I2VntpwqRZ — World Snooker (@WorldSnooker1) April 25, 2018

Робъртсън се провали тотално в най-важните турнири през сезона, защото в UK Championship отпадна още на 1/16-финалите, не се класира за “Мастърс”, а сега и взе само пет фрейма в Шефилд.



Робърт Милкинс заслужава единствено похвали за отличното си представяне, като за трети път в кариерата си преодолява първи кръг в “Крусибъл”. Той изглеждаше в беда, защото влезе във вечерната сесия с преднина от 6:3, но загуби първия фрейм (48-минутен) по последната розова и черна, след което и следващия, за да стане резултатът 6:5. Млекаря все пак наказа грешка на съперника си в последвалата партия и със серии от 48 и 36 дръпна със 7:5. Следващите три части се развиха изцяло по вкуса му и той затвори мача с брейкове от 69, 55 и 54.

The Milkman delivers!



What a performance from @robmilkins147 - he's toppled world #10 Neil Robertson -5, winning the last four frames on the spin!



He'll face @markwil147 next in the L16 of the @Betfred World Championship #ilovesnooker pic.twitter.com/pkeWnXdJRw — World Snooker (@WorldSnooker1) April 25, 2018

