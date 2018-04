Тенис Надал си свърши работата в първия мач в Барселона 25 април 2018 | 18:12 - Обновена 0 0 0 0 1

54th match win in Barcelona...@RafaelNadal too good for Carballes Baena 6-4 6-4.#bcnopenbs pic.twitter.com/4FKAg8alnr — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2018

Карбайес Баена обаче не можа да направи това, което Григор Димитров успя на “Мастърс”-а в Монте Карло - да затвърди пробива си в първия сет срещу Надал, който моментално си възстанови равенството 2:2 от втората си възможност за рибрейк.

See clay fly...@RafaelNadal#bcnopenbs pic.twitter.com/A4CK7tLHu4 — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2018

Световният номер 1 затвори първата част за 59 минути, като осъществи нов пробив за 3:2 и вече значително наклони везните към себе си. От четвъртия си сетбол пък Мадатора най-после успя да затвори частта и да дръпне в резултата. Вторият сет протече по идентичен сценарий, като Карбайес Баена отново осъществи пробив, но пак не можа да го затвърди и Надал поведе с 4:3 след рибрейка, след като вече бе спечелил и първото за сета подаване на съперника си. Впоследствие Краля на клея приключи мача убедително на свой сервис, без да загуби нито една точка.

Open Era record consecutive sets won on clay...



38 - @RafaelNadal (2017 Roland Garros to 2018 Barcelona)



36 - Nastase (1973 Florence to Rome)#bcnopenbs pic.twitter.com/OEULnMmC0B — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2018

Така Надал записа 12-и успех в 13 мача през сезона. Той се стреми към 11-и трофей в Барселона, 55-и на червено и общо 77-и в кариерата си, с който да се изравни с друга легенда Джон Макенроу (САЩ).



