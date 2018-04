Лека атлетика Тейлър, Харисън и Перкович потвърдиха участие на Диамантената лига в Доха 25 април 2018 | 15:52 0 0 0 0 0



Тейлър и Пичардо имаха забележителна битка на диамантеното издание в Доха през 2015 г. Тогава за първи път в историята двама мъже преминаха 18-те метра в едно състезание. Световният шампион за юноши до 20 години от 2012 г. и сребърен световен медалист при мъжете от 2013 г. Пичардо подобри рекорда на стадиона, след като се приземи на 18.06 м, а Тейлър остана втори с 18.04 м.



A post shared by Christian Taylor (@taylored2jump) on Apr 21, 2018 at 7:09pm PDT Тейлър ще започне надпреварата като фаворит, след като доминира в сектора в последните години. Сред съперниците на двамата ще са още някои от най-големите звезди в тройния скок, сред които олимпийският шампион от 2008 и световен от 2007 г. Нелсон Евора (Португалия), световният бронзов медалист в зала от 2016 г. Бин Дон (Китай) и носителят на бронз от планетарния шампионат на открито през 2009 г. кубинец Алексис Копейо, който вече се състезава за Азербайджан.



A post shared by Keni Harrison (@ken_aye_) on Mar 18, 2018 at 2:15pm PDT Харисън пък ще пристигне в Доха като световна шампионка на 60 м/пр в зала от Бирмингам 2018 г. Най-сериозните съпернички на американката ще бъдат нейните сънароднички - олимпийската шампионка от Рио Бриана МакНийл, световната сребърна медалистка в зала за 2018 г. Кристина Манинг, олимпийската шампионка от Пекин 2008 Доун Харпър-Нелсън и рекордьорката в Диамантената лига Джасмин Стауърс.



A post shared by Sandra Perkovic (@discus70queen) on Apr 23, 2018 at 11:33pm PDT Световната, олимпийска, европейска шампионка и победителка в Диамантената лига в мятането на диск Сандра Перкович ще се завърне в Доха, за да гони поредния успех в кариерата си. Хърватката вече откри сезона с 69.13 м и се очаква да прати в историята собствения си рекорд от Диамантената лига в Доха, който е 68.23 м от 2013 г. Тя ще премери сили със световната шампионка от 2009 г. Дани Стивънс (Австралия), която по-рано този месец спечели втората си титла от Игри на Британската общност. Олимпийската бронзова медалистка от Рио 2016 Дениа Кабайеро (Куба) също ще е сред участничките в сектора за мятане на диск в Доха.

