Снукър Рики Уолдън напомни за най-добрите си изяви на Световното 25 април 2018 | 15:21

Ricky Walden quashes the Luca Brecel fightback to secure a 10-6 victory.



Belgian Bullet dodged, the former Shanghai Masters champion is through to face Judd Trump or Chris Wakelin in the last 16 of the @Betfred World Championship!



Another qualifier prevails... #ilovesnooker pic.twitter.com/Rjip3hHZrv — World Snooker (@WorldSnooker1) April 24, 2018

Ricky Walden: "You're match sharp"



Wondering why qualifiers are beating top 16 players at this year's @Betfred World Championship?



2013 semi finalist Walden explained why earlier, after overcoming Luca Brecel 10-6 in the first round #ilovesnooker pic.twitter.com/Yc4Nb8Jmpo — World Snooker (@WorldSnooker1) April 24, 2018

“Квалификациите много помагат за кондицията, въпреки че самите пресявки са ужасяващи, но сега ги чувствам като много полезни. На моменти е много трудно в “Крусибъл”, има голямо напрежение, но се радвам, че се преборих”, сподели Уолдън, който ще играе с Джъд Тръмп или Крис Уейклин на осминафиналите. Квалификантът Рики Уолдън срази с 10:6 победителя в “Шампионата на Китай” Люка Бресел и преодоля първи кръг на Световното първенство по снукър . Maйсторът на щеката от Честър изживя тежки моменти в последно време, провокирани от контузията му в гърба, която доведе до сериозен спад на формата. Mиналото лято обаче той претърпя медицински интервенции, които изглежда са му помогнали значително с физическите проблеми, защото през настоящия сезон той отново загатва за класата си.Уолдън надделя над Бресел, който също имаше проблеми с контузии през сезона, както и със смяна на щеката, допринасяйки за противоречиво представяне. Белгиецът още няма победа в “Крусибъл” и засега остава просто най-младият (на 17) участник в Световното, като миналата година пропиля аванс от 7:1 срещу Марко Фу, губейки с 9:10.Уолдън имаше добър аванс от 6:3 след първата сесия, в която бе отличен между топките и направи пет халф-сенчъри брейка, включително сенчъри от 105. 35-годишният англичанин започна втория сегмен по най-добрия начин с нова голяма серия от 122 точки за 7:3, но оттам нататък и двамата състезатели започнаха да грешат повече. Белгиецът демонстрира нерви и борбеност и все пак върна интригата до 6:8, преди Уолдън да се доближи на една партия от победата, печелейки 47-минутен фрейм. Брейк от 60 пък осигури на Уолдън крайния успех.“Квалификациите много помагат за кондицията, въпреки че самите пресявки са ужасяващи, но сега ги чувствам като много полезни. На моменти е много трудно в “Крусибъл”, има голямо напрежение, но се радвам, че се преборих”, сподели Уолдън, който ще играе с Джъд Тръмп или Крис Уейклин на осминафиналите.

