Снукър Още един шампион напусна "Крусибъл" 25 април 2018 | 14:56

Jack Lisowski -7 Stuart Bingham#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/PFJsEp69rz — World Snooker (@WorldSnooker1) April 24, 2018

26-годишният англичанин не се бе появявал в “театъра на мечтите” в Шефилд от 2013-а насам, когато дебютира, като тогава записа тежко поражение с 3:10 от Бари Хоукинс. Този път обаче Лисовски демонстрира нужното постоянство, за да опита да спре определенията за “поредния обещаващ талант, който не оправдава очакванията”. Сезон 2017/18 е най-успешният в кариерата му, защото преди да запише първата си победа в “Крусибъл” бе стигнал полуфинал в Шанхай Мастърс, още два четвъртфинала и пет осминафинала. Също така той продължава да не изневерява на стила си и е сред най-бързо изпълняващите удари играчи, което го прави особено атрактивен за зрителите.

WHAT a performance! @JackLisowski records his first ever win at the Crucible, toppling '15 World Champion Stuart Bingham 10-7!



He faces either Higgins or Un-Nooh in the Last 16 #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/LaPrK3L7i7 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 24, 2018

Лисовски започна подобаващо мача с два сенчъри брейка - 105 и 128 - плюс още една серия от 54, за да поведе с 3:0. Бингам отговори със 123 и 51, като в допълнение към това спечели последните два фрейма от първата сесия чрез поредици от 60 и 88 и запази интригата жива при резултат 4:5. Световният номер 30 пое инициативата във вечерния сегмент с брейк от 60, а после двамата размениха по една партия, преди Бингам да спечели драматично 13-ия фрейм. Неговият брейк от 56 започна с флук по синята, а бе завършен с отлично подрязване на последната черна за 6:7. Лисовски веднага си върна аванса от два фрейма с чудесна серия от 98, преди отново съперниците да си разменят по един удар и резултатът да стане 9:7 за по-младия майстор на щеката. Лисовски изоставаше с 0-62 във фрейм 17, но остана в него и впоследствие направи отлично разчистване на цветовете под напрежение, за да си узакони победата.

"It's nice to see it finally paying off."



It's been a career-best season for @JackLisowski, who's just taken out 2015 Champ Stuart Bingham in an awesome performance to secure his first win at the Crucible #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/YWxP1dmu0h — World Snooker (@WorldSnooker1) April 24, 2018

“Направих сенчъри в първия фрейм и шумът от публиката беше изключителен. Стюърт и аз си приличаме, защото обичаме да играем бързо и нито един фрейм не беше бавен или биткаджийски. И двамата правехме големи брейкове, той е един от най-добрите играчи и се радвам, че го победих. Преди 5 години не затрудних Бари Хоукинс, но сега съм много доволен, че успях да се представя доста по-добре”, коментира победителят.



