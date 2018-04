Лека атлетика Трио световни медалистки в скока на височина на Диамантената лига в Рим 25 април 2018 | 14:54 0 0 0 0 0



Именно на Олимпийския стадион в италианската столица нашата Стефка Костадинова постави световния рекорд от 2.09 м през 1987 г., който вече 31 години не може да бъде подобрен.



Рускинята Ласицкене няма загуба от юли 2016 г., като натрупа в актива си 38 поредни победи. Тя има в колекцията си две световни титли на открито, две в зала и два диамантени трофея. 25-годишната Ласицкене спечели в Рим през миналата година с 2.00 м, а на Диамантената лига в Лозана записа личен рекорд от 2.06 м, който я изкачи на шесто място във вечната световна ранглиста на открито.



Украинката Левченко спечели сребърен медал на планетарния форум в Лондон през лятото на 2017 г., когато беше само на 19 и за първи път в кариерета си преодоля 2.00 м - 2.01 м. Същата година тя грабна европейската титла за девойки под 23 години, а през зимата стигна до бронз при жените на еврошампионата под покрив в Белград.



Трост записа най-големия успех в кариерата си тази зима, когато извоюва бронзов медал на Световното първенство в зала в Бирмингам. През 2012 г. италианката стана световна шампионка за девойки под 20 години. През 2013 г. тя се присъедини към "Клуб 2 метра", когато беше само на 19. Другите сериозни постижения на Трост са двете европейски титли за девойки под 23 г. през 2013 и 2015 г., европейското сребро в зала през 2015 г. и петото място на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г.





