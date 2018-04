AS Roma

Шампионска Лига Рома осъди поведението на хулиганите 25 април 2018 | 12:23 - Обновена 0 0 0 0 8



Ето и официалното изявление от клуба от Рим:



"Рома категорично осъжда ужасяващото поведение на малка част от гостуващите фенове, които участваха в сблъсъците с привърженици на Ливърпул преди снощния двубой. Те лепнаха срамно петно върху клуба и върху голямата част от феновете на Рома, които се държаха подобаващо на "Анфийлд".



Такова срамно поведение няма място във футбола и клубът вече си сътрудничи с Ливърпул, УЕФА и властите.



Official statement from AS Romahttps://t.co/V9INarWQqu pic.twitter.com/ZTKWd4P6Mo — AS Roma English (@ASRomaEN) April 25, 2018 Футболен клуб Рома разпространи официално изявление, с което заклейми поведението на част от италианските фенове, които инициираха сблъсъци с привържениците на Ливърпул преди началото на вчерашни двубой на " Анфийлд ". Вследствие на атаката на хулиганите 53-годишен привърженик на Ливърпул е в критично състояние с тежки травми по главата. Двама фенове на Рома пък бяха арестувани за опит за убийство.

Съдия: Felix Brych 1 6 17 4 26 66 7 14 5 28 19 1 20 11 44 8 21 4 24 6 9 14 Юрген Клоп Еузебио Ди Франческо 4-3-3 3-4-2-1 Титуляри Лорис Кариус 1 1 Алисон Трент Александър-Арнолд 66 20 Федерико Фасио Деян Ловрен 6 44 Костас Манолас Вирджил ван Дайк 4 5 Жуан Жезус Андрю Робъртсън 26 24 Алесандро Флоренци Алекс Окслейд-Чембърлейн 21 16 Даниеле Де Роси Джордан Хендерсън 14 6 Кевин Строотман Джеймс Милнър 7 11 Александър Коларов Мохамед Салах 11 17 Дженгиз Юндер Роберто Фирмино 9 4 Раджа Наинголан Садио Мане 19 9 Един Джеко Резерви Дани Ингс 28 21 Максим Гоналон Жоржиньо Вайналдум 5 8 Диего Пероти Рагнар Клаван 17 14 Патрик Шик Роберто Фирмино излиза 90' Рагнар Клаван влиза 88' Федерико Фасио жълт картон Джордан Хендерсън жълт картон 85' Диего Пероти дузпа 81' Един Джеко гол Мохамед Салах излиза 75' Дани Ингс влиза Деян Ловрен жълт картон 74' Роберто Фирмино гол 69' 67' Даниеле Де Роси излиза Максим Гоналон влиза Жуан Жезус излиза Диего Пероти влиза Роберто Фирмино гол 61' Садио Мане гол 56' 46' Дженгиз Юндер излиза Патрик Шик влиза Мохамед Салах гол 45' Трент Александър-Арнолд жълт картон 39' Мохамед Салах гол 36' 26' Жуан Жезус жълт картон Алекс Окслейд-Чембърлейн излиза 18' Жоржиньо Вайналдум влиза 5 Голове 2 7 Ъглови удари 4 27 Центрирания 31 5 Засади 3 10 Точни удари 5 7 Тъчове 4 6 Неточни удари 7 9 Удари от вратата 9 48 Притежание на топката % 52 3 Жълти картони 2 4 Блокирани удари 2 3 Смени 3 1 Контра атаки 0 13 Извършени фалове 7 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Челси 6 3 2 1 16:8 (8) 11 2 Рома 6 3 2 1 9:6 (3) 11 3 Атлетико Мадрид 6 1 4 1 5:4 (1) 7 4 Карабах 6 0 2 4 2:14 (-12) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Мохамед Салах 36' 2:0 Мохамед Салах 45' 3:0 Садио Мане 56' 4:0 Роберто Фирмино 61' 5:0 Роберто Фирмино 69' 81' 5:1 Един Джеко 85' 5:2 Диего Пероти

