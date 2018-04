Бостън е на победа от полуфинал на Изток

The @celtics hold on for a pivotal Game 5 W to take a 3-2 lead!



Horford: 22 PTS, 14 REB

Rozier: 16 PTS, 5 AST#CUsRise 92 | #FearTheDeer 87



Middleton: 23 PTS

Giannis: 16 PTS, 10 REB, 9 AST#NBAPlayoffs pic.twitter.com/FTSzADAHfK