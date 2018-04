НБА Филаделфия изхвърли Маями 25 април 2018 | 10:34 - Обновена 0 0 0 0 8

Embiid (18.6 ppg, 10.3 rpg, 3.0 bpg) did it on both ends of the court in the 1st round!#PhilaUnite pic.twitter.com/T3U9QWKywn — NBA (@NBA) April 25, 2018

Както и в първите четири мача от серията, така и сега до почивката Филаделфия не водеше в резултата. Двата тима се оттеглиха след първите 24 минути при резултат 46:46, но домакините решиха всичко в третата част, която спечелиха с 34:20. Елиминацията на Маями бе и първа спечелена плейофна серия за треньора на Сиксърс Брет Браун.



Най-резултатен за победителите бе Джей Джей Редик с 27 точки, а младите звезди на отбора Джоел Ембийд и Бен Симънс приключиха срещата с показатели от 19 точки и 12 борби за Ембийд и 14 точки, 10 борби и 6 асистенции за Симънс.

RING THAT BELL COACH#PhilaUnite x #HereTheyCome pic.twitter.com/28rsaXvkgK — Philadelphia 76ers (@sixers) April 25, 2018

