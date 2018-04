НБА Голдън Стейт затвори серията със Сан Антонио 25 април 2018 | 10:26 0 0 0 0 2



Домакините не бяха затруднени сериозно в нито един момент от мача, а преднината им дори премина 15 точки в края на третата четвърт. Спърс отново бяха без треньора си Грег Попович, чиято съпруга почина миналата седмица, а в негово отсъствие тексасци бяха водени от Еторе Месина.

KD (28.2 ppg) & Klay (22.6 ppg) carried the scoring load for the @Warriors in their 1st round W!#DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/7WU4YkI81g — NBA (@NBA) April 25, 2018

Силен мач за домакините направи Кевин Дюрант, който отбеляза 25 точки, Клей Томпсън прибави още 24, докато Дреймонд Грийн завърши със 17 точки, 19 борби и 7 асистенции. За Сан Антонио ЛаМаркъс Олдридж вкара 30 точки и грабна 12 борби, а Пати Милс отбеляза 18 точки.

Kevin Durant puts up 25 PTS, 6 REB & 5 AST to lead the @Warriors to the Western Conference Semifinals and a date with the Pelicans!#DubNation pic.twitter.com/pBuZjdM0Lr — NBA (@NBA) April 25, 2018

Срещата обаче може да се окаже последна за двама от най-опитните играчи на Сан Антонио - Ману Джинобили и Тони Паркър, които бяха в основата на спечелването на последните 4 шампионски титли на отбора. Джинобили завърши срещата с 10 точки и 7 асистенции, а Паркър остана с 1 точка.



