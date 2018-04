Шампионска Лига Касано: Надявам се Рома да спечели ШЛ 24 април 2018 | 18:58 - Обновена 0 0 0 0 0



Днес "вълците" гостуват на "Анфилд" от 21:45ч. в търсене на добър резултат преди реванша на "

Two historic clubs. Two iconic anthems.



There is no better sight in European football than when the Curva Sud sing 'Roma, Roma, Roma' and the Kop sing 'You'll Never Walk Alone'.#ASRoma #LFC pic.twitter.com/PmWvtGFQox — AS Roma English (@ASRomaEN) 24 април 2018 г.

“Стискам палци на Рома. Надявам се да спечелят Шампионската лига. Ще бъде трудно срещу Ливърпул. Бях на мача с Бившият италиански национал Антонио Касано сподели, че ще стиска палци на Рома в днешния двубой от 1/2-финалите на Шампионска лига с Ливърпул . Лошото момче на италианския футбол защитаваше цветовете на римляните в периода от 2001-ва до 2006-та година.Днес "вълците" гостуват на "Анфилд" от 21:45ч. в търсене на добър резултат преди реванша на " Олимпико " след седмица. Това е вторият полуфинал от най-комерсиалния европейски футболен турнир в историята на клуба.“Стискам палци на Рома. Надявам се да спечелят Шампионската лига. Ще бъде трудно срещу Ливърпул. Бях на мача с Барселона и бях стресиран от крайния резултат. Много ми хареса представянето на отбора”, сподели Касано за Sky. 1/4 кръг, вторник 10 април Шампионска Лига Рома 3:0 краен резулат Барселона титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Олимпико

Съдия: Clement Turpin 1 20 11 5 44 16 24 6 9 92 17 1 3 18 20 23 4 21 11 10 9 17 Еузебио Ди Франческо Ернесто Валверде 3-5-2 4-4-2 Титуляри Алисон 1 1 Марк-Андре тер Стеген Федерико Фасио 20 2 Нелсон Семедо Костас Манолас 44 3 Жерард Пике Жуан Жезус 5 23 Самюел Юмтити Алесандро Флоренци 24 18 Жорди Алба Раджа Наинголан 4 20 Сержи Роберто Даниеле Де Роси 16 4 Иван Ракитич Кевин Строотман 6 5 Серхио Бускетс Александър Коларов 11 8 Андрес Иниеста Един Джеко 9 10 Лионел Меси Патрик Шик 14 9 Луис Суарес Резерви Дженгиз Юндер 17 17 Пако Алкасер Стефан Ел Шаарауи 92 21 Андре Гомеш 11 Усман Дембеле 85' Нелсон Семедо излиза Усман Дембеле влиза Серхио Бускетс излиза Пако Алкасер влиза Костас Манолас гол 82' 81' Андрес Иниеста излиза Андре Гомеш влиза Раджа Наинголан излиза 77' Стефан Ел Шаарауи влиза Патрик Шик излиза 73' Дженгиз Юндер влиза 72' Луис Суарес жълт картон 63' Лионел Меси жълт картон Даниеле Де Роси дузпа 58' 57' Жерард Пике жълт картон Жуан Жезус жълт картон 44' Федерико Фасио жълт картон 38' Един Джеко гол 6' 3 Голове 0 6 Ъглови удари 3 32 Центрирания 13 0 Засади 4 7 Точни удари 3 10 Тъчове 10 9 Неточни удари 4 4 Удари от вратата 15 45 Притежание на топката % 55 2 Жълти картони 3 1 Блокирани удари 2 2 Смени 3 4 Контра атаки 4 19 Извършени фалове 10 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Челси 6 3 2 1 16:8 (8) 11 2 Рома 6 3 2 1 9:6 (3) 11 3 Атлетико Мадрид 6 1 4 1 5:4 (1) 7 4 Карабах 6 0 2 4 2:14 (-12) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Един Джеко 6' 2:0 Даниеле Де Роси 58' 3:0 Костас Манолас 82'

Още по темата

0 0 0 0 0 ИЛИЯ ИВАНОВ Репортер Прочетена 560

1