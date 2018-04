Снукър Рецепта за успех на Световното по снукър - осем големи брейка 24 април 2018 | 15:09 - Обновена 0 0 0 0 0

Nextdoor to the drama on table 1, Ding Junhui won six of the last seven frames against Xiao Guodong to finish 6-3 up from 2-0 down



Breaks of 68, 124, 57 & 72 left the world number three firmly on top in a fascinating all-Chinese encounter #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/rrJuBxg8nu — World Snooker (@WorldSnooker1) April 23, 2018

Следващото му препятствие на осминафиналите обаче би следвало да бъде доста по-сериозно, тъй като ще срещне намиращия се в отлична форма Райън Дей или Антъни Макгил. 31-годишният Дзюнхуей стигна финала в "Крусибъл" през 2016-а и полуфиналите през 2017-а, като и в двата случая бе спрян от Марк Селби, който обаче сега няма как да му попречи да стигне до короната, защото отпадна безславно още в първи кръг от Джо Пери след 4:10.

Дин изоставаше с 0:2 в първата сесия на двубоя с Ксяо, но спечели шест от следващите седем фрейма с топ брейкове от 68, 124, 57 и 72. Вторият сегмент от мача пък приключи само за 51 минути, в които Дзюнхуей реализира 61, 51, 78 и 98, за да добави нужните му четири партии и да прескочи първото препятствие в Шефилд.

What's the key to Ding Junhui's sustained success?



Simple. Early mornings. #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/OXU5MNylk2 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 24, 2018

