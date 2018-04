Снукър Най-после същински маратон в "Крусибъл" 24 април 2018 | 14:39 0 0 0 0 1

Хоукинс е сред най-солидно представящите се играчи в "Крусибъл" в последно време, защото, макар да няма триумф, има на сметката си финал през 2013 година и още три участия в полуфиналите. Също така в последните два месеца формата му се върна на познатото високо ниво, като той стигна финал в Откритото първенство на Уелс и на Китай.

Ястреба водеше с 5:3 след първата сесия и изглеждаше сякаш бързо ще се справи със съпротивата на световния номер 56, след като добави светкавично още два фрейма на сметката си със серии от 66 и 82. Карингтън обаче се противопостави подобаващо в следващите три партии с поредици от 79 и 74, за да върне интригата - 7:6. Последва епичен 56-минутен фрейм, който бе решен по цветовете и след злощастни решения на Карингтън, отиде на сметката на Хоукинс за 8:6.

Вечерната сесия предложи три фрейма от над 50 минути, като световният номер 56 спечели 15-ия и имаше първи шанс да се развихри между топките в следващия, но направи едва 27. Опонентът му контрира със 79 и дръпна с 9:7. Хоукинс направи 35 в последвалата партия, а Карингтън направи шокиращ пропуск по черната от оригиналната позиция, след като бе реализирал страхотна червена. Ястреба добави 38 към актива си и водеше с четири снукъра, а съперникът му се върна на масата, но сам бе поставен в неудобна позиция и когато направи фаул, призна поражението си.



