Лека атлетика Шведското чудо Дуплантис ще дебютира на Диамантената лига в Стокхолм 24 април 2018 | 13:29



GUESS WHO’S COMING TO #BAUHAUSGALAN ON JUNE 10?@mondohoss600! Yes, that’s Armand Duplantis. #Bauhausgalan #StockholmDL #RoadToTheFinal @iaaf @polevaultpower @spikes @Diamond_League pic.twitter.com/EhzYSP3nGY — BAUHAUSGALAN (@bauhausgalan) April 23, 2018 29-годишният рекорд на стадиона също попада в полезрението на младия швед. Рекордът на Родион Гатаулин от 1989 г. е 5.95 м.



18-годишният световен рекордьор в овчарския скок при юношите Арманд Дуплантис ще участва на турнира от Диамантената лига в Стокхолм на 10 юни. Талантливият шведски скачач ще стартира пред родна публика на Олимпийския стадион в Стокхолм, след като направи много силен зимен сезон. През февруари той постави нов световен рекорд при юношите, след като скочи 5.88 м. Световният му рекорд на открито пък е 5.92 м и той се надява да го коригира пред родна публика."Въпреки че условията за скачане не могат да бъдат предвидени на открито, се надявам, че мога мога да скачам добре и амбицията ми е за нов световен юношески рекорд", каза Дуплантис.29-годишният рекорд на стадиона също попада в полезрението на младия швед. Рекордът на Родион Гатаулин от 1989 г. е 5.95 м.Това ще бъде дебют на Дуплантис на Диамантената лига, а той очаква с нетърпение изявите си пред родна публика в Стокхолм на 10 юни.

