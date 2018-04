Англия Гари Кейхил: Футболът може да е като влакче на ужасите 24 април 2018 | 12:19 - Обновена 0 0 0 0 0



“Футболът може да е като влакче на ужасите. Не винаги всичко върви перфектно и гладко, но когато погледнете моята кариера от момента, когато започнах да играя на високо ниво, всеки сезон имам над 30 срещи. Само два пъти съм играл по-малко - този сезон и когато завършихме на десето място. Обичам да играя редовно, не искам да седя на скамейката и бих се притеснявал, ако чуя някой да казва друго. Не се превръщаш в лош играч за една нощ. Всичко е въпрос на форма, трябва да поддържаш подходящото ниво. Аз съм най-големият си критик. Разбирам, че мениджърът трябва да взима решения, а аз не ставам по-млад, но съм здрав и нямам какво да доказвам. Играл съм на най-високо ниво, доказал съм се в Шампионската лига и Висшата лига, както и в националния отбор. Идва краят на сезона, след това Световното първенство. Да видим какво ще стане”, коментира несигурното си положение през този сезон Кейхил. Gary Cahill since #Chelsea loss from Watford:



6 Games

5 Wins

Gary Cahill since #Chelsea loss from Watford:

6 Games

5 Wins

1 Draw#CFC pic.twitter.com/s8qfmwNWAK — The Blues (@TheBlues___) April 23, 2018 Капитанът на Челси Гари Кейхил заявява твърдо, че няма какво да доказва, но се надява да завърши подобаващо сезона с трофей от Купата на Англия и повиквателна за националния отбор за Световното първенство в Русия това лято. Английският национал загуби мястото си в стартовите единайсет в последните месеци, но се завърна на терена в последните срещи на тима. За шест години на " Стамфорд Бридж " той е вдигнал всеки голям трофей на клубно ниво в Англия и Европа.

