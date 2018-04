БГ Футбол Бербатов готов да заиграе в Дубай 24 април 2018 | 11:41 - Обновена 0 0 0 0 0

Berbatov kicks a storm saying James was bad as Kerala Blasters coach. Indian temmates disagree by Adwaidh Rajan @adwaidh_TNIE https://t.co/0PByW4S75g — Sports Express (@Xpress_Sports) March 5, 2018

Там той говори и за престоя си в Индия, където изкара няколко месеца с екипа на Керала Бластърс. “Индия беше нещо различно, но ми хареса . Хората бяха много мили. Иначе местният футбол и тяхното първенство бяха по-различни от това, на което бях свикнал. Но ми беше интересно да видя всичко това, а и си беше предизвикателство, защото вече съм на 37 г. Единственото лошо нещо беше, че семейството ми не беше с мен. В момента не играя никъде и цялото си време гледам да го прекарвам с децата си”, обясни Берба. Останалият без клуб Димитър Бербатов е готов да изслуша евентуални предложения от тимове от Дубай. “Ако бъда честен, защо да не играя тук, ако има добра оферта? Марадона е треньор във Втора дивизия, а има и други чужденци. Ако има интерес, обадете ми се”, заяви бългaринът при гостуването си в The Dubai Talk Show.Там той говори и за престоя си в Индия, където изкара няколко месеца с екипа на Керала Бластърс. “Индия беше нещо различно, но ми хареса . Хората бяха много мили. Иначе местният футбол и тяхното първенство бяха по-различни от това, на което бях свикнал. Но ми беше интересно да видя всичко това, а и си беше предизвикателство, защото вече съм на 37 г. Единственото лошо нещо беше, че семейството ми не беше с мен. В момента не играя никъде и цялото си време гледам да го прекарвам с децата си”, обясни Берба.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1526

1