Рома отдаде почит на загиналите на "Хилзбъро"

Club captain Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the #ASRoma squad in remembrance of the 96 fans who lost their lives in 1989. pic.twitter.com/RrgYhIK18j — AS Roma English (@ASRomaEN) 23 април 2018 г.

Капитанът на Рома Даниеле Де Роси постави венец в памет на 96-имата фенове на Ливърпул, загинали при трагедията на стадион "Хилзбъро" на 15 април 1989 година. Тогава се случва една от най-големите трагедии в английския футбол, когато на 1/2-финала от ФА Къп между Ливърпул и Нотингам Форест, близо 100 човека са премазани от тълпата.Днес на "Анфийлд" има мемориална плоча с имената на всички загинали. На нея Даниеле Де Роси и съотборниците му поставиха венец в знак на почит. Отборът на Рома в момента е в Ливърпул за предстоящия довечера 1/2-финал от Шампионската лига срещу мърсисайдци.

