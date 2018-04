Снукър Втора сензация в "Крусибъл" 23 април 2018 | 22:34 - Обновена 0 0 0 1 1

Giant killer.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/PiTbAcoPVc — World Snooker (@WorldSnooker1) April 23, 2018

Световният номер 51 Джейми Джоунс се наложи повече от драматично с 10:9 над Магьосника и продължи приказната си история през месец април, след като едва ли някой е очаквал точно той да унищожи с 10:0 Уенбо Лян в последния кръг на квалификациите - "Деня на Страшния съд".

What an afternoon!



Jamie Jones goes through with an incredible deciding-frame victory over Shaun Murphy - tune in now for the evening session #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/A4V3ZcRGkT — World Snooker (@WorldSnooker1) April 23, 2018

Уелсецът трябваше да демонстрира невероятни биткаджийски умения, защото изоставаше с 1:4 и 5:8 в дуела с Мърфи, който обаче "се постара" с големи пропуски в следващите фреймове да осигури достатъчно шансове за успех на съперника си. През 2012 година отново Джоунс препъна Магьосника в първи кръг в "Крусибъл" с 10:8, като тогава уелсецът правеше дебюта си в "театъра на мечтите" в Шефилд. Носителят на титлата от "Шампион на шампионите" този сезон и финалист в "Шампионата на Китай", "Пол Хънтър Класик", Шампионата на Обединеното кралство и "Шампионата на играчите" вече има на сметката си две отпадания в 1 кръг в "Крусибъл" през последните три кампании.

It may be #StGeorgesDay but here at the Crucible the Dragon has prevailed by slaying the Magican.



Jamie Jones has just beaten 2005 World Champion Shaun Murphy in a deciding frame battle winning 10-9.



Jones is now 80/1 to go all the way.#ilovesnooker pic.twitter.com/FVUpoOHVZN — Betfred (@Betfred) April 23, 2018

След като бе съхранил шансовете си да не изостава крещящо в резултата, печелейки последния фрейм от първата сесия, Джоунс излезе победител и в откриващата партия за втория сегмент от мача. Мърфи обаче дръпна с 8:5, благодарение на отлични брейкове от 59, 102 и 101 преди интервала, като изобщо не изглеждаше сякаш ще се срине в оставащите мигове от двубоя. Джоунс успя да изравни, възползвайки се от грешките на Магьосника, преди англичанинът да поведе отново с 9:8. Уелсецът обаче отговори с невероятен сенчъри брейк от 124, за да вкара мача в решителен фрейм, където отново успя да накаже неточностите на по-декорирания си опонент.



"Това е най-добрата ми победа. Много съм доволен, защото се възползвах от възможностите си. Не е лесно да се справяш с постоянните паузи и почивки, но може би така е било писано. Шон е невероятен между топките, но понякога ти оставя шансове и ти трябва да се възползваш, точно както направих аз днес", обясни щастливият победител.



"Похвалите са изцяло за Джейми, който сякаш играе на съвсем друго ниво в Йоркшир, не знам защо не го прави постоянно, защото ако навсякъде поддържа такава форма, ще бъде много по-високо в ранглистата. Радвам се, че спечелих титлата през 2005 година, когато нямах белези от битките и не знаех какво е срах. Сега съм малко по-стар и малко по-страхлив", обобщи Мърфи.



