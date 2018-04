Шампионска Лига Барселона подчини Челси на финала на младежката Шампионска лига 23 април 2018 | 20:03 - Обновена 0 0 0 1 6







В 33-ата минута Абел Руис проби отляво и центрира към измъкналия се от отбраната на Челси Алехандро Маркес, който с глава отклони топката в празната врата на съперника.



Две минути след паузата







В 52-ата минута Маркес направи резултата с 2:0 с втория си гол в двубоя. Той отне топката от бранителя Марк Гюехи пред вратата на Челси и се озова сам срещу вратаря Джейми Къминг, а после с лекота го преодоля. Тук останаха и известни съмнения за нарушение в атака, но арбитърът прецени, че такова не е било извършено.



В 56-ата минута сантиметри не достигнаха на Люк МакКормик да реализира изключително красиво попадение за лондончани. МакКормик опита задна ножица и след удара му топката мина опасно близо до вратата на Иняки Пеня.



Min 50 Errada en defensa del central del Chelsea i Marqués li roba la pilota dins l'àrea per definir a la perfecció / Error en defensa del Chelsea y Marqués le roba el balón dentro del área para definir a la perfección #ChelseaBarça #UYL pic.twitter.com/k4JGFQoDio — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 23 април 2018 г.

Пет минути по-късно младите англичани отново нямаха късмет.



В 83-ата минута резервата Чарли Браун пропусна прекрасен шанс за Челси, стреляйки неточно с глава от много добра позиция след центриране отляво.



FINAL DEL PARTIT!!!



SOM CAMPIONS DE LA UEFA YOUTH LEAGUE!!!!



¡¡¡SOMOS CAMPEONES DE LA UEFA YOUTH LEAGUE!!!



WE ARE THE CHAMPIONS OF THE UEFA YOUTH LEAGUE!!! pic.twitter.com/sSjT2Js9Yo — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 23 април 2018 г.

Във втората минута на добавеното време един от големите таланти на Барселона - “деветката” Абел Руис, оформи класическата победа на “лос кулес”. Той бе точен с шут в долния десен ъгъл на Къминг и финалът приключи с изразителна победа на Барса, въпреки че крайният резултат е донакъде подвеждащ.



Младежка Шампионска лига, финал



ЧЕЛСИ - БАРСЕЛОНА 0:3

0:1 Маркес (33)

0:2 Маркес (52)

0:3 Руис (90+2)



ЧЕЛСИ (3-5-2): Къминг - Стърлинг, Гюехи (58-МакИйхрън), Грант (кап.) - Джеймс, Сейнт Клеър, Маддокс (73-Лампти), МакКормик, Фамилио-Кастийо - Редан (67-Браун), Хъдсън-Одой



БАРСЕЛОНА (4-3-3): Пеня - Морей, Мингеса (кап.), Брандарис, Миранда - Рикард Пуиг (90+3-Вила Гарсия), Ореяна (74-Дани Морер), Коладо - Руис, Маркес (80-Хайме), Карлес Перес



ЖЪЛТИ КАРТОНИ: Джеймс, Стърлинг (Челси); Пеня, Мингеса, Ореяна, Миранда, Морей (Барселона)



СЪДИЯ: Андреас Екберг (Швеция)



