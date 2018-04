Шампионска Лига Левандовски: Ако покажем пълния си потенциал, Реал ще си има проблеми 23 април 2018 | 19:59 - Обновена 0 0 0 0 10

Last time Referee Björn Kuipers officiated a match between Real Madrid and Robert Lewandowski in 2013, Lewandowski scored 4 goals against them with BVB! pic.twitter.com/Az3CaoY5S9 — Bayern mania (@Bayern_mania) April 23, 2018

“Ако си спечелил ШЛ в две поредни години, то е ясно, че това те прави фаворит. Това обаче не означава, че автоматично ще продължиш напред. Вече сме друг сезон, друга година. Случилото се срещу Реал преди година е история. Знаем, че всеки двубой е различен, всеки сезон е различен. Когато сега се изправим срещу Мадрид, ще бъде съвсем различно в сравнение с предишната година”, върна се Лева към сблъсъка от миналата кампания, когато баварците отстъпиха на четвъртфиналите след продължения.



“Наясно сме, че футболистите на съперника също могат да бележат - продължи нападателят на Байерн в интервю за клубната телевизия. - Трябва да внимаваме за всекиго от тях. Но ако покажем нашата си игра и демонстрираме пълния си потенциал, то Реал също може да си има проблеми. Трябва винаги да завършваме атаките си, независимо какво се случва. Трябва постоянно да нападаме и да се опитваме да реализираме”.

Robert Lewandowski for Bayern in the Bundesliga this season:



28 goals

28 games#UCL pic.twitter.com/IOqqCuxGhj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 23, 2018

“Знаем, че можем да се справим с този съперник, макар той да е много силен. Надявам се да се получи интересен мач и в края ние да сме по-щастливи от тях. Когато искаш да си на финал в турнира, трябва да се справиш с всичките си опоненти, а Реал защитава трофея си. Длъжни сме да се съсредоточим и ако испанците допуснат грешка, да можем веднага да се възползваме от нея. Настроението в отбора е много добро. Показахме, че в последно време сме в много силна форма”, завърши Левандовски. В сряда всички привърженици на Байерн (Мюнхен) ще очакват голове от Роберт Левандовски , който знае как се бележи на Реал Мадрид . Двата колоса се изправят в първа среща от полуфиналите в Шампионската лига.“Ако си спечелил ШЛ в две поредни години, то е ясно, че това те прави фаворит. Това обаче не означава, че автоматично ще продължиш напред. Вече сме друг сезон, друга година. Случилото се срещу Реал преди година е история. Знаем, че всеки двубой е различен, всеки сезон е различен. Когато сега се изправим срещу Мадрид, ще бъде съвсем различно в сравнение с предишната година”, върна се Лева към сблъсъка от миналата кампания, когато баварците отстъпиха на четвъртфиналите след продължения.“Наясно сме, че футболистите на съперника също могат да бележат - продължи нападателят на Байерн в интервю за клубната телевизия. - Трябва да внимаваме за всекиго от тях. Но ако покажем нашата си игра и демонстрираме пълния си потенциал, то Реал също може да си има проблеми. Трябва винаги да завършваме атаките си, независимо какво се случва. Трябва постоянно да нападаме и да се опитваме да реализираме”.“Знаем, че можем да се справим с този съперник, макар той да е много силен. Надявам се да се получи интересен мач и в края ние да сме по-щастливи от тях. Когато искаш да си на финал в турнира, трябва да се справиш с всичките си опоненти, а Реал защитава трофея си. Длъжни сме да се съсредоточим и ако испанците допуснат грешка, да можем веднага да се възползваме от нея. Настроението в отбора е много добро. Показахме, че в последно време сме в много силна форма”, завърши Левандовски. 1/4 кръг, сряда 11 април Шампионска Лига Байерн (Мюнхен) 0:0 краен резулат Севиля титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Алианц Арена

Съдия: William Collum 26 8 5 17 4 10 6 11 32 25 2 13 18 25 5 10 16 15 11 24 20 99 Юп Хайнкес Винченцо Монтела 4-1-4-1 4-2-3-1 Титуляри Свен Улрайх 26 13 Давид Сория Йошуа Кимих 32 16 Хесус Навас Жером Боатенг 17 25 Габриел Меркадо Матс Хумелс 5 5 Клеман Ленгле Рафиня 13 18 Серхио Ескудеро Хавиер Мартинес 8 15 Стеван Нзонзи Ариен Робен 10 10 Евер Банега Томас Мюлер 25 17 Пабло Сарабия Хамес Родригес 11 22 Франко Васкес Франк Рибери 7 11 Хоакин Корея Роберт Левандовски 9 9 Висам Бен Йедер Резерви Никлас Зюле 4 24 Нолито Сандро Вагнер 2 20 Луис Муриел Тиаго Алкантара 6 99 Сандро Рамирес Сандро Вагнер жълт картон 90' Хоакин Корея червен картон Рафиня излиза 87' Никлас Зюле влиза 81' Франко Васкес излиза Нолито влиза Евер Банега жълт картон Роберт Левандовски излиза 77' Сандро Вагнер влиза Франк Рибери излиза 71' Тиаго Алкантара влиза 70' Пабло Сарабия излиза Сандро Рамирес влиза 65' Висам Бен Йедер излиза Луис Муриел влиза 11' Стеван Нзонзи жълт картон 2' Габриел Меркадо жълт картон 9 Ъглови удари 1 30 Центрирания 11 4 Засади 1 6 Точни удари 0 13 Тъчове 3 10 Неточни удари 7 5 Удари от вратата 14 51 Притежание на топката % 49 1 Жълти картони 3 2 Блокирани удари 2 3 Смени 3 2 Контра атаки 1 13 Извършени фалове 12 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Пари Сен Жермен 6 5 0 1 25:4 (21) 15 2 Байерн (Мюнхен) 6 5 0 1 13:6 (7) 15 3 Селтик 6 1 0 5 5:18 (-13) 3 4 Андерлехт 6 1 0 5 2:17 (-15) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

Още по темата

0 0 0 0 10 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 10251 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1