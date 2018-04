Шампионска Лига Клоп: Не съм за Италия, само едни спагети мога да си поръчам 23 април 2018 | 17:38 - Обновена 0 0 0 0 1



“Ще видим какво ще стане, но със сигурност няма да има нищо в следващите 4 години”, добави Клоп, показвайки, че планира да изпълни договора си с



Германецът беше запитан какво общо вижда между себе си и наставника на

Henderson on Klopp: "He's one of the best managers in the world. Off the field he's a fantastic human. He's a fantastic manager, always keeps you on your toes, looks for more, pushes you to improve. Everybody in the squad feels privileged to work with him." pic.twitter.com/4IANwYKZNe — This Is Anfield (@thisisanfield) April 23, 2018

Юрген Клоп отговори шеговито на въпрос дали би водил тим от Серия "А". "Няма смисъл италиански клуб да ме ангажира, защото там мога да си поръчам само едни спагети, а това не е достатъчно", заяви бившият треньор на Борусия (Дортмунд), искайки да обясни, че не знае италиански, а за него е важно да говори на един език с играчите си. "Ще видим какво ще стане, но със сигурност няма да има нищо в следващите 4 години", добави Клоп, показвайки, че планира да изпълни договора си с Ливърпул. Германецът беше запитан какво общо вижда между себе си и наставника на Рома Еузебио Ди Франческо, с когото във вторник влиза в спор на полуфиналите в Шампионската лига. "И двамата носим очила и сме с бради. Очевидно е, че той обича футбол, както го правя и аз. Тимът има отлична организация и това ми харесва. Евентуалните прилики помежду ни обаче не улесняват никого в този сблъсък", каза Клоп.

Съдия: Antonio Mateu 31 2 14 30 8 17 25 10 7 19 33 1 6 17 2 4 26 7 21 5 28 19 Джосеп Гуардиола Юрген Клоп 3-5-1-1 4-3-3 Титуляри Едерсон Мораеш 31 1 Лорис Кариус Кайл Уокър 2 66 Трент Александър-Арнолд Николас Отаменди 30 6 Деян Ловрен Аймерик Лапорт 14 4 Вирджил ван Дайк Бернардо Силва 20 26 Андрю Робъртсън Кевин де Бройне 17 21 Алекс Окслейд-Чембърлейн Фернандиньо 25 5 Жоржиньо Вайналдум Давид Силва 21 7 Джеймс Милнър Льорой Сане 19 11 Мохамед Салах Рахим Стърлинг 7 9 Роберто Фирмино Габриел Жезус 33 19 Садио Мане Резерви Илкай Гюндоган 8 17 Рагнар Клаван Серхио Агуеро 10 2 Натаниел Клайн 28 Дани Ингс 89' Мохамед Салах излиза Дани Ингс влиза 81' Роберто Фирмино излиза Рагнар Клаван влиза Трент Александър-Арнолд излиза Натаниел Клайн влиза 77' Роберто Фирмино гол Бернардо Силва излиза 74' Илкай Гюндоган влиза Давид Силва излиза 66' Серхио Агуеро влиза 65' Вирджил ван Дайк жълт картон 56' Мохамед Салах гол 35' Роберто Фирмино жълт картон Бернардо Силва жълт картон 30' 29' Трент Александър-Арнолд жълт картон Едерсон Мораеш жълт картон 14' Садио Мане жълт картон Габриел Жезус гол 2' 1 Голове 2 9 Ъглови удари 2 35 Центрирания 7 8 Засади 0 3 Точни удари 3 17 Тъчове 3 9 Неточни удари 2 7 Удари от вратата 10 63 Притежание на топката % 37 2 Жълти картони 4 9 Блокирани удари 0 2 Смени 3 4 Извършени фалове 7 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Габриел Жезус 2' 56' 1:1 Мохамед Салах 77' 1:2 Роберто Фирмино

