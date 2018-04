Снукър Алън си свърши работата в 1 кръг в "Крусибъл" 23 април 2018 | 16:25 - Обновена 0 0 0 0 0

Пистолета ще се изправи срещу Джо Пери на осминафиналите, след като Джентълмена поднесе най-голямата изненада до момента на Световното, елиминирайки шампиона Марк Селби с 10:4. Шампионът в “Мастърс” Марк Алън предложи солиден снукър за успеха с 10:5 над Лиъм Хайфийлд в 1 кръг на Световното първенство в “Крусибъл”. 27-годишният англичанин дебютира в “театъра на мечтите” в Шефилд с поражение, но може да бъде доволен от най-добрия сезон в кариерата си, като за първи път ще завърши кампанията в топ 64 на ранглистата.Хайфийлд остави добри впечатления с представянето си срещу Алън, но не бе толкова ефективен в решителните моменти и при изпълнението на ударите под напрежение. Той стигна до 4:6 с отличен брейк от 99 точки, но оттам нататък Пистолета пое контрол върху събитията на масата, макар и с най-голяма серия от само 50 пункта в този период, а иначе 89 в мача. Успеваемостта му при ударите обаче бе цели 92% в сравнение с 84% на Хайфийлд, който изпитваше повече проблеми и от дълга дистанция - 59% срещу 68%. Сейфти успеваемостта на Алън също бе по-висока от тази на съперника му - 74% срещу 70%.Пистолета ще се изправи срещу Джо Пери на осминафиналите, след като Джентълмена поднесе най-голямата изненада до момента на Световното, елиминирайки шампиона Марк Селби с 10:4.

