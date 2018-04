Снукър Приключих с големия снукър 23 април 2018 | 14:11 0 0 0 0 3

A brilliant contest



Ronnie O'Sullivan comes from 4-0 down to beat Stephen Maguire 10-7 and reach the second round of the World Championship. #bbcsnooker pic.twitter.com/TouCTX1hUD — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 22, 2018

Шотландецът поведе с 6:3 на Рони О’Съливан, но впоследствие отстъпи със 7:10 и приключи с шампионата в Шефилд още в първи кръг. “Поведох му в първата сесия само защото той играеше много слабо. После нещата се промениха и случилото се е нормално. Вече свикнах с мисълта, че ще трябва да преминавам през квалификациите за “Крусибъл”. Ще се лутам около топ 32 на световната ранглиста, но не виждам как ще се върна в топ 16. Може и да се случи, но ще трябва някой от топ играчите да има някакъв голям спад. В турнирите е същото - някой от другите момчета трябва да се представи много зле, за да имам някакъв шанс.

Stephen Maguire: "It is a fair result. I was only so far ahead on Saturday because he was playing badly." #bbcsnooker pic.twitter.com/Hp8JgboBIe — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 22, 2018

Спряганият някога за наследник на Стивън Хендри и бъдещ хегемон в снукъра с огорчение обобщи края на "членството" си в клуба на елитните майстори на щеката. "Приключих с големия снукър, трудно беше да го приема, но вече го приех", сподели Стивън Магуайър на пресконференцията си след края на участието в Световното първенство в "Крусибъл".Шотландецът поведе с 6:3 на Рони О'Съливан, но впоследствие отстъпи със 7:10 и приключи с шампионата в Шефилд още в първи кръг. "Поведох му в първата сесия само защото той играеше много слабо. После нещата се промениха и случилото се е нормално. Вече свикнах с мисълта, че ще трябва да преминавам през квалификациите за "Крусибъл". Ще се лутам около топ 32 на световната ранглиста, но не виждам как ще се върна в топ 16. Може и да се случи, но ще трябва някой от топ играчите да има някакъв голям спад. В турнирите е същото - някой от другите момчета трябва да се представи много зле, за да имам някакъв шанс.Не че нивото ми е спаднало, просто останалите вече са много по-добри, а аз си останах на същата равнина. Те могат да играят страхотно, а аз не нося това в себе си. Все още се наслаждавам на играта и никога няма да се предам, но вече не ме виждате на финали", сподели още Магуайър.

