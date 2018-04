Шефът на сина на Шумахер във Формула 3: Той узря много в последните месеци

Мик Шумахер е узрял доста и е готов да печели състезания във Формула 3 този сезон, смята шефът на Према Рене Росин. Синът на седемкратния Ф1 шампион Михаел Шумахер бе най-бързият пилот в два от трите предсезонни теста, което бе голяма стъпка напред за него спрямо фoрмата му от 2017 година.

Мик записа подиум още в дебютния си сезон на италианската писта "Монца", а през зимата показа и отлична скорост на "Хунгароринг" и "Ред Бул Ринг".

This is the result of today: @SchumacherMick was the quickest on day two at #Spielberg. A tenth of a second behind the @PREMA_Team @Theodore @TheodoreRacing1 driver: @Fhabsburg62 from @CarlinRacing . Read the full report here: https://t.co/uG3Fk0K1f1 #FIAF3 pic.twitter.com/TVXfk7HWuh