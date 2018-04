Тенис Григор Димитров е в топ 8 на "Надпреварата за Лондон" 23 април 2018 | 13:36 0 0 0 0 0

Good luck in the next week! I believe in you! @GrigorDimitrov #monaco #montecarlo #montecarlorolexmasters #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/bPocNUE2fm — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) April 21, 2018

Топ 10 в “Надпреварата за Лондон” (първите осем се класират директно):



10. Кайл Едмънд - 945 Световният номер 5 Григор Димитров се завърна в топ 8 на класацията “Надпреварата за Лондон”, според която се определят участниците във Финалите на АТР, където миналата година триумфира именно хасковлията. Благодарение на стигането до полуфиналите на “Мастърс”-а в Монте Карло Димитров увеличи актива си за 2018 година на 1165 точки, което му отрежда седма позиция в едногодишната ранглиста.1. Роджър Федерер - 31102. Хуан Мартин дел Потро - 21203. Марин Чилич - 16504. Рафаел Надал - 13605. Александър Зверев - 12856. Чонг Хьон - 12807. Григор Димитров - 11658. Джон Иснър - 10859. Кевин Андерсън - 107010. Кайл Едмънд - 945

