Бойни спортове Нурмагомедов ще се бие най-рано през ноември 23 април 2018 | 13:28 - Обновена 0 0 0 0 0 New king of the UFC?

#khabib #ufc#tinybet pic.twitter.com/v437ZomouQ — Tinybet (@Tinybetapp) 23 април 2018 г. Битката с Ал Якинта беше изместена на заден план заради скандалното нападение на Конър Макгрегър над автобус, пълен с ММА бойци.



"Леката категория винаги е била най-конкурентната в UFC - сподели Нурмагомедов. - В момента ситуацията е много напечена. Имаме Конър, Тони Фъргюсън, Порие, Кевин Ли и Алварес. Всеки от тях е класен и ще се получи хубав мач. Никога не избирам сам моите противници. Планирам да се завърна през ноември или декември." Руската ММА сензация Хабиб Нурмагомедов разкри, че ще се завърне в октагона най-рано през ноември. Той спечели титлата на UFC в лека категория в последния мач.Битката с Ал Якинта беше изместена на заден план заради скандалното нападение на Конър Макгрегър над автобус, пълен с ММА бойци.

