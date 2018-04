Бойни спортове Фьодор: Мир е страхотен граплър 23 април 2018 | 13:27 - Обновена 0 0 0 0 0 The Bellator MMA Heavyweight World Grand Prix continues in 6 days LIVE & FREE on paramountnet #FedorEmelianenko #FrankMir



Емеляненко е прекарал известно време в Амстердам, където е тренирал с кикбоксовата звезда Хесди Гергес. Фьодор Емеляненко - Императора (Рус), е респектиран от класата на своя съперник Франк Мир (САЩ) преди техния мач, който ще се проведе тази събота. Двубоят е четвъртфинал от турнира на веригата "Белатор" в тежка категория.Американецът идва с реномето на бивш шампион на UFC в тежка категория."Франк е силен боец, има отлична ударна техника. Страхотен граплър, който притежава опит - каза Императора. - Подготвих се на три етапа. Мога да кажа, че свръшихме огромна работа за тази среща. С треньорския ми екип се вложихме на 100%. Поработихме и до тактика."Емеляненко е прекарал известно време в Амстердам, където е тренирал с кикбоксовата звезда Хесди Гергес.

