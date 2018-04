Бойни спортове Преговорите за Джошуа - Уайлдър започват в четвъртък! 23 април 2018 | 13:25 - Обновена 0 0 0 0 3 Negotiations between Anthony Joshua and Deontay Wilder are reportedly under way.



Хърн е приготвил оферта от $12.5 млн. за Уайлдър, ако американецът се съгласи да се бие на някой от стадионите във Великобритания. Той е готов да изслуша и предложение на американците.



Три са основните елемента, в които страните трябва да стигнат до съгласие. На първо място е хонорарът на двамата боксьори. Джошуа притежава три от световните титли, докато Уайлдър има само една. Това поставя лондончанина в по-добра изходна позиция. Втората тема на преговорите ще бъде датата и мястото на събитието. Има вариант битката да се проведе дори и на неутрална дестинация, а не в държавите на двамата боксьори. Последното условие ще бъде свързано с възможността за изиграване на допълнителни срещи преди евентуалния обединителен двубой. Преговорите за уникалния убединителен мач между Антъни Джошуа и Дионтей Уайлдър ще започнат в четвъртък. За втори път представителят на британеца - Еди Хърн и хората на американеца - Шели Финкел и Ал Хеймън ще се срещнат. Сега се очаква да се дискутират конкретно най-важните неща за осъществяване на конкретния двубой.Срещата ще се проведе непосредствено преди голямата боксова галавечер в Бруклин (САЩ).Хърн е приготвил оферта от $12.5 млн. за Уайлдър, ако американецът се съгласи да се бие на някой от стадионите във Великобритания. Той е готов да изслуша и предложение на американците.Три са основните елемента, в които страните трябва да стигнат до съгласие. На първо място е хонорарът на двамата боксьори. Джошуа притежава три от световните титли, докато Уайлдър има само една. Това поставя лондончанина в по-добра изходна позиция. Втората тема на преговорите ще бъде датата и мястото на събитието. Има вариант битката да се проведе дори и на неутрална дестинация, а не в държавите на двамата боксьори. Последното условие ще бъде свързано с възможността за изиграване на допълнителни срещи преди евентуалния обединителен двубой.

