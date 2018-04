Тенис Анди Мъри прибави нов турнир в графика си 23 април 2018 | 11:44 0 0 0 0 0

“С екипа ми обсъдихме различни варианти, като мислим да направим пауза малко преди US Open. Ще правим неща, които са се получавали в миналото. Наслаждавам се повече на тениса и не мисля, че сега ще се чувствам толкова зле, ако постигна лош резултат. Когато преминаваш през контузии е така, започваш да оценяваш малките неща в сферата, която обичаш и която е основна част от живота си толкова дълго време. Не очаквах да имам толкова усложнения с контузията и със сигурност няма да приемам нищо за даденост, когато се върна на корта”, обясни Мъри, който се подложи на операция през януари. Бившият световен номер 1 Анди Мъри внимателно чертае програмата си до края на годината, като прибави нов турнир в графика си - този от сериите АТР500 във Вашингтон на твърди кортове, който ще се проведе между 30 юли и 5 август. Завръщането му в световния тур ще се случи в сезона на трева, където той ще играе в Хертогенбош и “Куинс” (АТР250), както и в “Уимбълдън”. Веднага след това е насрочено присъствието му във Вашингтон, а в интервю за Washington Post шотландецът сподели, че ще играе на “Мастърс”-а в Монреал, но може да пропусне Синсинати, за да си почине.“С екипа ми обсъдихме различни варианти, като мислим да направим пауза малко преди US Open. Ще правим неща, които са се получавали в миналото. Наслаждавам се повече на тениса и не мисля, че сега ще се чувствам толкова зле, ако постигна лош резултат. Когато преминаваш през контузии е така, започваш да оценяваш малките неща в сферата, която обичаш и която е основна част от живота си толкова дълго време. Не очаквах да имам толкова усложнения с контузията и със сигурност няма да приемам нищо за даденост, когато се върна на корта”, обясни Мъри, който се подложи на операция през януари.

