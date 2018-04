Снукър Поредният китайски талант изгря на най-голямата сцена - "Крусибъл" 23 април 2018 | 10:53 - Обновена 0 0 0 0 0

Upset!



Beijing's Lyu Haotian knocks out three-time ranking event winner Marco Fu in the first round of the @Betfred World Championship!



The world number 68 will face Barry Hawkins or Stuart Carrington in the last 16 #ilovesnooker pic.twitter.com/qCdSc8SOAC — World Snooker (@WorldSnooker1) April 22, 2018

20-годишният китаец впечатли зрителите с брейк-билдинга си, който му помогна да дръпне с 6:3 в резултата след първата сесия - 122, 127 и 87 бяха най-добрите му серии в този сегмент. Фу не можа да реализира нито една точка в първите два фрейма от втората сесия, с което спомогна за увеличаване на аванса на съперника си до 8:3. На интервала обаче интригата бе жива, благодарение на поредици от 49 и 120 на майстора от Хонконг. До обрат обаче не се стигна, защото Хаотян отговори подобаващо на предизвикателството със серии от 79 и 61 за крайното 10:5.



Lyu Haotian: "I was expecting to be nervous but it turned out to be an enjoyable match." #bbcsnooker pic.twitter.com/F5Q0NR3V5l — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 22, 2018

“Много съм щастлив от победата, мачът беше много приятен. Радвам се, че успях да се представя толкова добре в дебюта си, независимо че бях много нервен. Знам, че Марко имаше проблем с очите и не се чувстваше оптимално, така че може би това му попречи да постигне най-добрия резултат. Живея в Шефилд и това определено ми помага много”, сподели световният номер 69.



