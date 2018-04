Италия Треньорът на Наполи: Ювентус все още седи на шофьорската седалка 23 април 2018 | 10:42 - Обновена 0 0 0 0 1



We did it!!!!!!



#JuveNapoli 0-1 pic.twitter.com/AJZqfHQboC — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 22, 2018

"Да, победихме, но Ювентус е начело с една точка преднина. Така че в глобален план нищо не се е променило и ние просто трябва да се настройваме за следващата си среща. Естествено, че е много трудно и в същото време фантастично да спечелим тука. Но отборът направи невероятен мач, защото дойде да се надиграва като гост на Ювентус, а не да стои отзад. Не са много отборите, които го правят, дори и в европейските мачове", доволен е Сари. Старши треньорът на Наполи Маурицио Сари заяви, че въпреки резултата от прекия двубой снощи, Ювентус остава фаворит за спечелването на Скудетото.Наполи спечели с 1:0 като гост с гол минута преди края, но изостава все още на една точка от шампионите четири кръга преди края. Той дори заяви, че Ювентус остава на шофьорското място в надпреварата."В този момент, просто се забавлявам. Ние направихме нашите изключителни фенове много щастливи, заяви щастливият треньор след подадението на Калиду Кулибали "Да, победихме, но Ювентус е начело с една точка преднина. Така че в глобален план нищо не се е променило и ние просто трябва да се настройваме за следващата си среща. Естествено, че е много трудно и в същото време фантастично да спечелим тука. Но отборът направи невероятен мач, защото дойде да се надиграва като гост на Ювентус, а не да стои отзад. Не са много отборите, които го правят, дори и в европейските мачове", доволен е Сари.

