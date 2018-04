Снукър Воина не остави шансове на Стивънс в Шефилд 23 април 2018 | 10:32 0 0 0 0 0

Debut appearances, upsets and some serious comebacks...



Day 2 has had it all!



Which was your favourite match? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/6rSkumZW6Z — World Snooker (@WorldSnooker1) April 22, 2018

Стивънс не се бе появявал в “театъра на мечтите” от 2015-а и сам бе признал, че се е чудил изобщо дали някога отново ще играе в “Крусибъл”. Грип обаче не му позволи да се появи на масата 100% готов за игра в първата сесия, която загуби с 2:7 и така реално пропиля шансовете си за нещо значимо срещу Воина. При 3:8 уелсецът имаше възможност да направи двубоя по-завързан, когато изоставаше със снукър, който успя да намери, но впоследствие се провали при сейфти размяната по цветовете.

.@KyrenWilson is through to the last 16 of the @Betfred World Championship!



The Warrior has comprehensively beaten two-time finalist Matthew Stevens 10-3 #ilovesnooker pic.twitter.com/3iLSMNIphE — World Snooker (@WorldSnooker1) April 22, 2018

В крайна сметка Уилсън уверено продължава напред с топ брейкове от 94, 65, 126, 121 и 54 точки, като ще срещне Шон Мърфи или Джейми Джоунс в следващата фаза. Сезонът досега е определено най-успешният в неговата кариера, след като стигна три финала, макар да няма титла на сметката си - в "Мастърс" бе спрян от Марк Алън, а преди това отстъпи на Дин Дзюнхуей в World Open и на Рони О'Съливан в Откритото първенство на Англия.

