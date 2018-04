Моторни спортове Тимът на Мартин Чой финишира 33-и в "24-те часа на Льо Ман", победа за Honda 23 април 2018 | 09:53 - Обновена 0 0 0 0 0



#94 #24hmotos #LeMans #FIMEWC pic.twitter.com/Tl6Oiyt2Lq — FIM EWC (@FIM_EWC) April 22, 2018 David Checa is trying to push it back to the pit. What a dramatic view #24hmotos #LeMans #FIMEWC pic.twitter.com/BtoXh50IxO — FIM EWC (@FIM_EWC) April 22, 2018 Екипът на F.C.C. TSR Honda France спечели 40-ото издание на мотоциклетните "24 часа на Льо Ман", докато родният ни участник там – Мартин Чой с BMW финишира на 33-а позиция заедно със съотборниците си от Exteria Eko Racing Мирослав Попов и Ладислав Шмерик. За 24-те часа победителите направиха 843 обиколки на легендарното френско трасе и донесоха 12-ия триумф за конструктора.Тимът на Чой се движеше по-назад в първите часове след старта, но през втората половина съумя да навакса изоставането. Състезанието бе завършено от Мирослав Попов, като в крайна сметка екипът направи 777 обиколки и остана на 66 от победителите с Honda.В битката за победата в началните часове на състезанието бяха включени цели 5 конструктора – Honda, Kawasaki, Yamaha, BMW и Suzuki, но Honda демонстрира надмощие като успя да заеме и втората позиция на подиума, а последната отиде в ръцете на BMW. Най-престижното състезание в шампионата е втори кръг от сериите по издръжливост за мотоциклети.

