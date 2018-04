Бойни спортове Дилиън Уайт към агента си: Искам да се бия с Кубрат Пулев! Уреди го! 23 април 2018 | 09:23 - Обновена 0 0 0 0 8

Eddie Hearn is currently negotiating Dillian Whyte vs Kubrat Pulev as an IBF final eliminator for July 21st at the O2 Arena in London #TWBW pic.twitter.com/2DocTxAqLD — World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) April 20, 2018

I want to fight at least 2 of these guys over the next 12 months @BronzeBomber @anthonyfjoshua @Tyson_Fury @APovetkin @KubratPulev @joeboxerparker make it happen @EddieHearn @SkySportsBoxing #JustWantToFight #TEAMBODYSNATCHER — Dillian Whyte (@DillianWhyte) April 22, 2018 След като преди четири дни боксовият промоутър Еди Хърн призна, че все още няма сделка за евентуален мач на 21 юли между Дилиън Уайт и Кубрат Пулев, сега неговият клиент го призова да не се бави и да организира сблъсъка. Но не само това - роденият в Ямайка британски боксьор заяви, че иска да се бие с поне двама от най-добрите в тежка категория в следващите 12 месеца.Както е известно, Уайт и Кобрата трябва се изправят един срещу друг в спор за званието официален претендент на IBF - пояс, който в момента е притежание на британеца Антъни Джошуа.“Искам да се бия с поне двама от тези в следващите 12 месеца. Еди Хърн, уреди го”, обяви Дилиън Уайт в личния си профил в “Туитър”, където изреди имената на Дионтей Уайлдър, Антъни Джошуа, Тайсън Фюли, Александър Поветкин, Кубрат Пулев и Джоузеф Паркър.

