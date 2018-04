Тенис Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста 23 април 2018 | 09:06 - Обновена 0 0 0 0 3



At the players party in Monte-Carlo last week @GrigorDimitrov #monaco #montecarlo #montecarlorolexmasters #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/9cf5TJKM4E — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) April 23, 2018

Хърватинът от своя страна загуби третата си позиция, след като Александър Зверев също игра полуфинал в Монте Карло и го измести. Това всъщност е и единствената промяна в топ 10.



Тази седмица Григор Димитров ще участва на турнира в Барселона, който е от категорията АТР500.



От другите българи втората ни ракета Димитър Кузманов се изкачва с една позиция до №303 със 161 точки, Александър Лазов е №468 , а Александър Лазаров е №731.



Рафаел Надал остава на върха с 8770 точки, следван от Роджър Федерер с 8670, Зверев с 5195 и Чилич 4985 и Григор с 4950 точки. По-натам следват Хуан Мартин дел Потро с 4470, Доминик Тийм с 3755, Кевин Андерсън с 3390, Джон Иснър с 3125 и Давид Гофен с 2930 точки.



Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 8770 точки

2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 8670 точки

3. (4) Александър Зверев (Германия) 5195 точки

4. (3) Марин Чилич (Хърватия) 4985 точки

5. (5) Григор Димитров (България) 4950 точки

6. (6) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 4470 точки

7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 3755 точки

8. (8) Кевин Андерсън (Южна Африка) 3390 точки

9. (9) Джон Иснър (САЩ) 3125 точки

10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2930 точки

българите:

303. (304) Димитър Кузманов 161 точки

469. (467) Александър Лазов 77 точки

731. (731) Александър Лазаров 27 точки

953. (952) Габриел Донев 12 точки

1072.(1075) Васко Младенов 8 точки

1437.(1438) Мартин Димитров 2 точки

1558.(1560) Александър Донски 2 точки

1583.(1588) Тед Бачев 1 точка

1583.(1588) Тихомир Грозданов 1 точка

1583.(1588) Златан Палазов 1 точка

1677.(1679) Калоян Димитров 1 точка



двойки:

1. (1) Лукаш Кубот (Полша) 7780 точки

1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 7780 точки

3. (5) Мате Павич (Хърватия) 6880 точки

4. (6) Оливер Марах (Австрия) 6830 точки

5. (7) Боб Брайън САЩ) 6570 точки

5. (7) Майк Брайън (САЩ 6570 точки

7. (3) Хенри Континен (Финландия) 6430 точки

8. (4) Джон Пиърс (Австралия) 6430 точки

9. (11) Жан-Жулиен Роже (Холандия) 4950 точки

10. (9) Никола Маю (Франция) 4930 точки

българите:

273. (396) Григор Димитров 225 точки

450. (454) Лазов 116 точки

690. (694) Кузманов 61 точки

766. (765) Младенов 52 точки

986. (985) Лазаров 30 точки

1471. (1478) Радослав Шандаров 6 точки

1471. (1478) Васил Шандаров 6 точки

1497. (1504) Златан Палазов 6 точки



