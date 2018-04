Наказанието не попречи на Маркес и той доказа, че е кралят на Тексас в MotoGP

Защитаващият титлата си световен шампион в MotoGP Марк Маркес записа своята рекордна шеста последователна победа в Гран При на САЩ и десета на американска земя. Пилотът на Honda стартира четвърти заради наложеното му наказание след вчерашната квалификация , но пое лидерството още в първата обиколка на американската писта "Остин" и не изпусна челната позиция до самия финал.Втори зад него финишира стартиралият от полпозишън Маверик Винялес с Yamaha, а трети - Андреа Яноне от Suzuki, за когото това е първи подиум от близо две години.Лидерът преди този трети кръг от календара на MotoGP Кал Кръчлоу катастрофира преди състезателната дистанция да бъде преполовена и въпреки че се върна на пистата веднага, не взе нито точка от Тексас. Новият лидер в шампионата е пилотът на Ducati Андреа Довициозо, който има точка аванс пред Марк Маркес и пет точки пред Маверик Винялес.Винялес стартира от първа позиция, но Яноне тръгна много уверено и поведе след първия завой. Маркес се нареди зад него, а Винялес остана трети. Още преди да е завършило първото завъртане на "Остин" обаче пилотът на Honda излезе начело и започна да генерира аванса си.

Лек контакт се получи между двама от пилотите с Yamaha - Йоан Зарко и Валентино Роси, но Доктора все пак изпревари французина и зае пета позиция. В началото на третата обиколка ветеранът от Тавулия изпревари и Кал Кръчлоу, за да застане плътно зад съотборника си Винялес.

В петата обиколка Яноне вече доста се затрудняваше да поддържа темпото на Маркес, а дуото на Yamaha го настигна бързо. Малко по-назад Довициозо напредна до шестата позиция, а съотборникът му в Ducati Хорхе Лоренсо се движеше на ръба на топ 10.

В седмата обиколка Винялес успя да изпревари Яноне и започна да преследва Маркес, който обаче вече се бе отдалечил на 4 секунди напред. Тогава катастрофира и Кръчлоу със сателитната си Honda, но вдигна мотора си и се върна в състезанието последен.

До десетата обиколка преднината на Маркес се увеличи на пет секунди. В същото време фаворизираният съотборник на Яноне в Suzuki, който спечели подиум в Аржентина, Алекс Ринс също падна с мотора.

В последните седем завъртания Зарко, Довициозо и претърпелият операция миналата седмица Дани Педроса се бореха за петата позиция. Тя в крайна сметка бе спечелена от Дови и именно заради нея той успя да оглави генералното класиране. В заключителните минути Джак Милър и Лоренсо - и двамата с Ducati, бяха много близо до контакт, но за щастие не се стигна до инцидент.

Зад триото на подиума финишира Валентино Роси, следван от Дови, Зарко и Педроса. Лоренсо остана извън топ 10 - на 11-о място.