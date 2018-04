Снукър Капитана направи страхотен обрат и отново среща Рони в “Крусибъл” 22 април 2018 | 20:39 0 0 0 0 0

RESULT: Ali Carter comes from 6-2 down to edge out Graeme Dott 10-8 and set up a Second Round show-down with Ronnie O'Sullivan! #BBCSnooker pic.twitter.com/ZKDaIXgHz5 — Live Snooker (@Livesnooker) April 22, 2018

Картър през цялото време срещу Дот правеше по-големите точкови серии, но изобщо не бе награден за това в първата сесия, когато отстъпваше значително в резултата, независимо че бе направил 106 и 52.

An excellent comeback from Ali Carter



The two-time world finalist beats former champion Graeme Dott 10-8 and advances into the second round.



He faces Ronnie O'Sullivan next.#bbcsnooker pic.twitter.com/xdWzQQtzVK — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 22, 2018

Вторият му сенчъри брейк от 108 точки обаче съвсем върна интригата за 4:6, като преди това бе направил 61 и 62. Световният шампион от 2006 година единствено реализира 75, за да си върне аванса в резултата при 8:7, но следващите три партии отидоха на сметката на Капитана чрез поредици от 69, 56 и 63.

All out war!



Ali Carter levels at 8-8 with Graeme Dott, as a thrilling best of 19 becomes a best of three...



Who will face the Rocket? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/c1mFypR0Hb — World Snooker (@WorldSnooker1) April 22, 2018

Така за 18-и път Картър ще се изправи срещу О’Съливан, а единственият му успех над него е с 3:1 в Шампионска лига през 2010 година. Алистър Картър направи един от най-важните и големи обрати в кариерата си, след като от 2:6 стигна до драматичен успех с 10:8 над световния шампион от 2006 година Греъм Дот в 1 кръг на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. “За награда” Капитана ще се изправи срещу Рони О’Съливан, който го победи на финалите през 2008 и 2012, a през 2013-а го елиминира на същата фаза - осминафинал.Картър през цялото време срещу Дот правеше по-големите точкови серии, но изобщо не бе награден за това в първата сесия, когато отстъпваше значително в резултата, независимо че бе направил 106 и 52.Вторият му сенчъри брейк от 108 точки обаче съвсем върна интригата за 4:6, като преди това бе направил 61 и 62. Световният шампион от 2006 година единствено реализира 75, за да си върне аванса в резултата при 8:7, но следващите три партии отидоха на сметката на Капитана чрез поредици от 69, 56 и 63.Така за 18-и път Картър ще се изправи срещу О’Съливан, а единственият му успех над него е с 3:1 в Шампионска лига през 2010 година.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1356

1