Зенит (Казан) е на победа от титлата в Русия (ВИДЕО + СНИМКИ)

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Волейбол
Първенецът и носител на Купата на Русия Зенит (Казан) е на победа от титлата в Суперлигата, след като поведе с 2-0 победи във финалната серия на Зенит (Санкт Петербург).
Възпитаниците на Владимир Алекно сразиха съименниците си от Санкт Петербург в първата си домакинска среща почти безпроблемно с 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).
Над всички бе Вилфредо Леон с 18 точки (2 аса, 3 блока, 68% ефективност в атака, 29% перфектно и 48% позитивно посрещане).
Артьом Волвич (1 ас, 6 блока, 57% ефективност в атака) и Матю Андерсън (2 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака, 31% перфектно и 38% позитивно посрещане) добавиха по още 11 точки за успеха.
Във втората финална среща гостите поведоха с 2:0 гейма и бяха близо до сензационна победа, но Вилфредо Леон, Максим Михайлов и Матю Андерсън се разиграха и се стигна до пълен обрат и успех с 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9).
Леон заби 19 точки (2 аса, 1 блок, 55% ефективност в атака, 9% перфектно и 34% позитивно посрещане), а Максим Михайлов и Матю Андерсън добавиха по 18 точки.
Финал №1 в Суперлигата за мъже в Русия:
ЗЕНИТ (КАЗАН) – ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)
ЗЕНИТ (КАЗАН): Александър Бутко 1, Максим Михайлов 10, Матю Андерсон 11, Вилфредо Леон 18, Артьом Волвич 11, Алексей Самойленко 4 - Алексей Вербов-либеро
Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО
ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ): Павел Панков 2, Дражен Лубурич 11, Ориол Камехо 9, Евгений Сивожелез 8, Андрей Ащев 2, Александър Волков 3 – Артьом Зеленков-либеро (Денис Черейский, Валерий Комаров)
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КЛИМКИН.
Финал №2 в Суперлигата за мъже в Русия:
ЗЕНИТ (КАЗАН) – ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)
ЗЕНИТ (КАЗАН): Александър Бутко 1, Максим Михайлов 18, Матю Андерсон 18, Вилфредо Леон 19, Артьом Волвич 9, Александър Гуцалюк 3 - Алексей Вербов-либеро (Валентин Кротков-либеро, Алексей Самойленко 3, Максим Пантелеймоненко 2, Лоран Алекно 0, Никита Алексеев 1)
Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО
ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ): Павел Панков 7, Дражен Лубурич 13, Ориол Камехо 11, Евгений Сивожелез 15, Сергей Червяков 4, Александър Волков 12 – Артьом Зеленков-либеро (Денис Черейский, Валерий Комаров, Максим Шулгин, Филип Воронков)
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КЛИМКИН.
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