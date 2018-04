Снукър Музиката на играчите в "Крусибъл" 22 април 2018 | 18:11 0 0 0 0 0



Шон Мърфи - Disco Inferno на The Trammps

Али Картър - Stardust на Music sounds better with you

Антъни Макгил - This Charming man на The Smiths

Люка Бресел - All the way up на Fat Joe

Марк Алън - Gala на Freed from Desire

Марко Фу - Superheroes на The Script

Нийл Робъртсън - Heat of Courage на Two steps from hell

Стюърт Бингам - Song 2 на Blur

Крис Уейклин - Black and White на Doves

Матю Стивънс - OMG на Usher

Робърт Милкинс - I’m a Cider Drinker на The Wurzels

Рики Уолдън - You’re welcome на Dwayne Johnson

Греъм Дот - Thunderstruck на AC/DC

Джо Пери - I’m happy на Pharrel Williams

Тепчая Ун-Ну - Made in Thailand на Aed Carabao

Стюърт Карингтън - On My Way на Charlie Brown

Гуодон Ксяо - Decendants of Dragon

Джейми Джоунс - Shut up and dance with me на Walk the moon

Хаотян Лю - Glad you came на The Wanted

Райън Дей - The Passenger на Iggy pop

Лиъм Хайфийлд - Coming Home на Dirty Money

Джак Лисовски - Stronger на Kanye West

Джими Робъртсън - Thunder на Imagine Dragons

Списък с музиката, която всеки играч е избрал да го съпровожда на влизане в залата на Световното първенство по снукър в "Крусибъл".

