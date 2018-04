Тенис 11 пъти Рафаел Надал 22 април 2018 | 17:17 - Обновена 0 0 0 3 13

11 Monte-Carlo titles.

31 Masters 1000 titles.

76 ATP World Tour titles.

1 @RafaelNadal.#RolexMCMasters pic.twitter.com/Larxr4sWY4 — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2018 LA UNDÉCIMA



Congratulations @RafaelNadal on an incredible 11th title in Monte Carlo #RolexMCMasters pic.twitter.com/Etv7OyTjdy — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2018

Левчарят от Манакор вече има спечелени 34 поредни сета на клей, като отново бе убедителен и отстъпи само общо пет гейма на Нишикори, който не можа да му се противопостави толкова ефективно, колкото Григор Димитров в първия сет на полуфинала в събота. Великият испанец вече има 31 “Мастърс” трофея, с което изпревари Новак Джокович на върха по този показател и се откъсна още от Роджър Федерер, който има 27 отличия на сметката си.

Signed, sealed, delivered.#RolexMCMasters pic.twitter.com/twjRx9bmXo — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2018

Също така Надал запазва първото място в световната ранглиста, но следващата седмица отново има отговорната задача да защити трофея си от АТР500 в Барселона, където Григор Димитров е втори поставен в схемата. Любопитен факт е, че Нишикори бе спечелил последния (преди Монте Карло) двубой с Рафаел Надал и грабна бронзов олимпийски медал в Рио 2016. Японецът не можа да се присъедини към “не-европейските шампиони” в “Мастърс”-ите, след като последните три бяха отишли на сметката на Джон Иснър (Маями), Хуан Мартин дел Потро (Индиън Уелс) и Джак Сок (Париж).

11/10 victory smile.@RafaelNadal#RolexMCMasters pic.twitter.com/b0x62iBSC5 — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2018

Нишикори остава без титла от АТР1000, като бе загубил и предишните си два финала от Новак Джокович в Маями и Торонто 2016.



Двубоят започна много обещаващо за Нишикори, който стана първият тенисист в Монте Карло, защитил първия си сервис-гейм срещу Надал, като дори успя да го пробие за 2:1. Матадора обаче моментално направи рибрейк и съответно за целия турнир само Григор Димитров успя да затвърди пробив срещу испанеца, който допусна общо три пъти да бъде пробит в целия турнир, но и Карен Хачанов не го затвърди.

of Clay.



The moment @RafaelNadal won his 11th Monte-Carlo title...



He defeats Kei Nishikori 6-3 6-2. #RolexMCMasters pic.twitter.com/ZFG1d5ZzDb — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2018

Негативното за Нишикори бе, че грешките му бързо биваха наказвани от Краля на клея, а и той твърде рядко намираше очертанията на корта с опитите си за печеливши удари - японецът направи само 13 уинъра срещу цели 20 на Надал, а непредизвиканите грешки бяха почти равни - 19 за Нишикори и 21 за испанеца. Матадора бе брилянтен от бекхенд, а и форхендът му бе познатото сериозно оръжие, като той рядко губеше разиграванията от основната линия и по прекрасен начин миксираше играта си с успешни излизания на мрежата и печеливши волета. В крайна сметка логиката възтържествува и след 93 минути игра Монте Карло се поклони за 11-и път на величието на Матадора.



@@@



Братята Боб и Майк Брайън (САЩ) спечелиха титлата на двойки в Монте Карло, след като на финала победиха третите поставени в схемата Мате Павич (Хърватия) и Оливер Марах (Австрия) със 7:6(3), 6:3 за 79 минути. За американците това е 38-а титла в кариерата от турнирите от сериите "Мастърс". Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал триумфира за безпрецедентен 11-и път в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло. Матадора съкруши възраждащия се Кей Нишикори с 6:3, 6:2 за час и 33 минути игра и ознаменува с успех 12-ия си финал в Княжеството.Левчарят от Манакор вече има спечелени 34 поредни сета на клей, като отново бе убедителен и отстъпи само общо пет гейма на Нишикори, който не можа да му се противопостави толкова ефективно, колкото Григор Димитров в първия сет на полуфинала в събота. Великият испанец вече има 31 “Мастърс” трофея, с което изпревари Новак Джокович на върха по този показател и се откъсна още от Роджър Федерер, който има 27 отличия на сметката си.Също така Надал запазва първото място в световната ранглиста, но следващата седмица отново има отговорната задача да защити трофея си от АТР500 в Барселона, където Григор Димитров е втори поставен в схемата. Любопитен факт е, че Нишикори бе спечелил последния (преди Монте Карло) двубой с Рафаел Надал и грабна бронзов олимпийски медал в Рио 2016. Японецът не можа да се присъедини към “не-европейските шампиони” в “Мастърс”-ите, след като последните три бяха отишли на сметката на Джон Иснър (Маями), Хуан Мартин дел Потро (Индиън Уелс) и Джак Сок (Париж).Нишикори остава без титла от АТР1000, като бе загубил и предишните си два финала от Новак Джокович в Маями и Торонто 2016.Двубоят започна много обещаващо за Нишикори, който стана първият тенисист в Монте Карло, защитил първия си сервис-гейм срещу Надал, като дори успя да го пробие за 2:1. Матадора обаче моментално направи рибрейк и съответно за целия турнир само Григор Димитров успя да затвърди пробив срещу испанеца, който допусна общо три пъти да бъде пробит в целия турнир, но и Карен Хачанов не го затвърди.Негативното за Нишикори бе, че грешките му бързо биваха наказвани от Краля на клея, а и той твърде рядко намираше очертанията на корта с опитите си за печеливши удари - японецът направи само 13 уинъра срещу цели 20 на Надал, а непредизвиканите грешки бяха почти равни - 19 за Нишикори и 21 за испанеца. Матадора бе брилянтен от бекхенд, а и форхендът му бе познатото сериозно оръжие, като той рядко губеше разиграванията от основната линия и по прекрасен начин миксираше играта си с успешни излизания на мрежата и печеливши волета. В крайна сметка логиката възтържествува и след 93 минути игра Монте Карло се поклони за 11-и път на величието на Матадора.Братята Боб и Майк Брайън (САЩ) спечелиха титлата на двойки в Монте Карло, след като на финала победиха третите поставени в схемата Мате Павич (Хърватия) и Оливер Марах (Австрия) със 7:6(3), 6:3 за 79 минути. За американците това е 38-а титла в кариерата от турнирите от сериите "Мастърс".

Още по темата

0 0 0 3 13 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 16448 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1