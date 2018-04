Снукър Рони О'Съливан с драматичен обрат в "Крусибъл" 22 април 2018 | 15:05 0 0 0 1 6

ROCKET COMPLETES COMEBACK!



Ronnie O'Sullivan recovers from 4-0 and 6-3 down to defeat Stephen Maguire 10-7 for a place in the Second Round in Sheffield! #BBCSnooker pic.twitter.com/tKPxMbtRVG — Live Snooker (@Livesnooker) April 22, 2018

Двубоят оправда очакванията да бъде много драматичен и оспорван, като шампионът от UK Championship 2004 поведе набързо с 4:0, благодарение на брейкове от 101 и 95. О’Съливан обаче намали на 4:3 с две поредни сенчърита от 118 и 110, а след това Магуайър спечели 30-минутния осми фрейм, в който и двамата пропуснаха изгодни възможности. Шотландецът впоследствие направи поредица от 84 и се оттегли с комфортен аванс от 6:3, макар и само за да го погуби на следващия ден.

You can never rule out the Rocket... #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/8NW7rPYzg0 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 22, 2018

Той не реализира нито една точка в откриващата партия в неделя, а после Гения от Чигуел направи 86 (заличавайки пасив от 49 точки в резултата), за да намали на 5:6. Следващият фрейм бе решен по цветовете от О’Съливан (шотландецът пропусна последната розова с удължителя и практически предаде фрейма), а Магуайър отговори с 84 за единствения си проблясък за деня. Последваха нови четири фрейма на сметката на Рони, който реализира 53 и 77, за да си заслужи мястото във втори кръг.

Now you see it...



Is there any way back for Maguire?#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/kXLgL6WHyQ — World Snooker (@WorldSnooker1) April 22, 2018

1