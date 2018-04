Снукър Шок: сложиха край на властването на Селби в "Крусибъл" 22 април 2018 | 14:38 0 0 0 0 0

The defending champion is OUT!



Mark Selby suffers a shock 10-4 defeat by Joe Perry in the first round of the World Championship. #bbcsnooker pic.twitter.com/oczvLnm2bX — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 21, 2018

Шефилдският крал записа първото си поражение от 2015 насам, спирайки серията от 10 победи в “театъра на мечтите” и превръщайки се в едва седмия актуален носител на титлата, който отпада още в първи кръг.

Пери заслужи само похвали за достойното си представяне, особено след като миналата година пропусна Световното. Селби пък ще запази лидерската си позиция в световната ранглиста, независимо от резултатите в “Крусибъл”, след като триумфира в Откритото първенство на Китай. Това е първа загуба за него в мач с повече от една сесия от 2015 година в Международния шампионат, когато бе спрян с 9:4 от Джон Хигинс на полуфиналите.

'Gentleman' Joe Perry: "I have too much respect for Mark Selby to go over the top with my celebration." #bbcsnooker pic.twitter.com/cZBT8uIaFM — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 21, 2018

Световният номер 22 нанесе основната част от пораженията още в първата сесия, когато дръпна със 7:2 и това се оказа прекалено голям дефицит дори за непоколебимия Веселяк от Лестър. Още на първия интервал Джентълмена се бе откъснал с 4:0 в резултата след серии от 52, 56 и 63, но след това Селби отговори подобаващо с брейкове от 74 и 92, за да намали на 4:2. Пери обаче приключи сесията с прекрасен брейк-билдинг - 59, 84 и 109 за опустошителното 7:2. Вечерният сегмент започна отлично за световния шампион с три поредни фрейма на негова сметка, но поредици от 76 и 90 на Джентълмена му осигуриха една от най-бляскавите победи в кариерата.

That Saturday feeling! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/ZgEKvMlKbH — World Snooker (@WorldSnooker1) April 21, 2018

Това е първа загуба на Селби в първи кръг в “Крусибъл” от 2012 година насам.



“Изключително съм щастлив, но не празнувах много след края на срещата, защото много уважавам Марк. Той е най-добрият играч и най-добрият посланик на снукъра, така че сигурно е съкрушен. Губил съм много пъти тук и знам какво е чувството, а иначе съм доволен от представянето си, защото късметът бе на моя страна днес”, коментира Пери, който започна отлично 15-ото си участие в Световното първенство. Преодолелият квалификациите Джо Пери поднесе голямата сензация в “Крусибъл”, след като елиминира световния шампион по снукър през последните две години Марк Селби с 10:4 още в първи кръг.Шефилдският крал записа първото си поражение от 2015 насам, спирайки серията от 10 победи в “театъра на мечтите” и превръщайки се в едва седмия актуален носител на титлата, който отпада още в първи кръг.Пери заслужи само похвали за достойното си представяне, особено след като миналата година пропусна Световното. Селби пък ще запази лидерската си позиция в световната ранглиста, независимо от резултатите в “Крусибъл”, след като триумфира в Откритото първенство на Китай. Това е първа загуба за него в мач с повече от една сесия от 2015 година в Международния шампионат, когато бе спрян с 9:4 от Джон Хигинс на полуфиналите.Световният номер 22 нанесе основната част от пораженията още в първата сесия, когато дръпна със 7:2 и това се оказа прекалено голям дефицит дори за непоколебимия Веселяк от Лестър. Още на първия интервал Джентълмена се бе откъснал с 4:0 в резултата след серии от 52, 56 и 63, но след това Селби отговори подобаващо с брейкове от 74 и 92, за да намали на 4:2. Пери обаче приключи сесията с прекрасен брейк-билдинг - 59, 84 и 109 за опустошителното 7:2. Вечерният сегмент започна отлично за световния шампион с три поредни фрейма на негова сметка, но поредици от 76 и 90 на Джентълмена му осигуриха една от най-бляскавите победи в кариерата.Това е първа загуба на Селби в първи кръг в “Крусибъл” от 2012 година насам.“Изключително съм щастлив, но не празнувах много след края на срещата, защото много уважавам Марк. Той е най-добрият играч и най-добрият посланик на снукъра, така че сигурно е съкрушен. Губил съм много пъти тук и знам какво е чувството, а иначе съм доволен от представянето си, защото късметът бе на моя страна днес”, коментира Пери, който започна отлично 15-ото си участие в Световното първенство.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1166

1