Бойни спортове Антъни Джошуа: Пушех, пиех и купонясвах всеки ден 22 април 2018 | 12:11 - Обновена 0 0 0 0 0 Британецът Антъни Джошуа (21-0, 20 КО) е едно от най-големите имена в британският спорт в момента – но животът не винаги е бил лесен за шампиона по бокс.

28-годишният Джошуа стана световен шампион на WBA, WBO, IBF и IBO в тежка категория, след като победи Джоузеф Паркър пред 80 000 фенове на „Принсипалити стейдиъм“ в Кардиф.

A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Apr 16, 2018 at 2:19pm PDT

Но пътят му към успеха не е бил лесен.



Джошуа разкри пред фенове, че е бил много близо да провали живота си, след като се събрал с неправилните хора и се е забъркал с полицията:

3 Generations Strong A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Apr 21, 2018 at 10:05am PDT

"Никога не съм искал да бъде Майк Тайсън или Мохамед Али, а само да оправя живота си. Когато бях по-млад пушех, пиех и купонявах всеки ден. Обичахме да излизаме и да пием бира – знаете, че когато тръгнете на клуб, гледате да се напиете, преди да влезете. В един момент обаче отрезвях – научих ползите от здравословният начин на живот и започнах да качвам мускули. Така умът ми започна да работи по- трескаво. Осъзнах, че вместо да се бия по-улиците и полицията да ме арестува – мога да се боксирам и хората да ми плащат. Мислех, че това е лудост. Започнах да осъзнавам, че трябва да променя нещо – или мога да бъда лошото момче от квартала или добър боксьор. Животът е прост, просто трябва прецените какво е най- добре за вас и какво не."

