Бойни спортове Кевин Лий размаза Барбоса в шоуто на вечерта (видео) 22 април 2018 | 08:27 - Обновена 0 0 0 2 3 Kevin Lee wins over Edson Barboza with a dominant performance on his first UFC Main Event. #UFCAC pic.twitter.com/nazOCKKguz — The Fight Insight (@TheFightInsight) 22 април 2018 г. Големият сблъсък в лека категория предложи много емоции. Лий повали съперника си още в първата минута и в продължение на няколко минути го налагаше, но Барбоса издържа. Картинката се повтори и във втория рунд. Бразилецът отново бе свален на пода и понасяше удар след удар. Всеки негов опит да се изправи се оказваше безуспешен. Kevin Lee (@MoTownPhenom) scored one of the most impressive wins of his career when he stopped Edson Barboza in Round 5 of tonight's main event #UFCAC



Noah K. Murray – @usatsimg



Full fight recap: https://t.co/kffEbBzCye pic.twitter.com/C7spUPbbUD — MMAjunkie (@MMAjunkie) 22 април 2018 г. Публиката очакваше третият рунд да е и последен, но Барбоса показа защо е смятан за един от най-добрите кикъри в UFC. Той изчака момент, в който Лий беше видимо разсеян, и го разклати с мощен кик със завъртане. Американецът се олюля и се хвана за краката на Барбоса, което му даде няколко секунди, за да се съвсземе. До края на частта битката беше равностойна. -UFC Fight Night 128-



A dominant performance from Kevin Lee over Edson Barboza, despite Edson almost putting Lee to sleep in the 3rd round with this beautiful kick. You got to follow through on huge opportunities like this...



~BV#UFCAC #UFCAtlanticCity pic.twitter.com/Fh1qSKrqjj — Billy Vegas (@BVfilmreview) 22 април 2018 г. След като превъзмогна миникризата, Кевин Лий отново доминираше. Той отново свали опонента си и му нанесе серия от удари, след които лицето на Барбоса изцяло се поду.



В петия и последен рунд Барбоса едва се държеше на краката си. Статистиката показа 229 удара на Лий срещу 51 на бразилеца. В крайна сметка лекарите взеха решение да прекратят боя. Pontuação dos Juízes até o TKO de Kevin Lee sobre Edson Barboza. pic.twitter.com/SVwjKEdiRk — Bruno Massami (@BrMassami) 22 април 2018 г. Едсон Барбоса допусна общо шеста загуба и втора поредна, след като в предишния си мач бе сразен от Хабиб Нурмагомедов. Кевин Лий постигна 17-а победа в кариерата си в UFC. Американецът спечели с технически нокаут срещу Едсон Барбоса от Бразилия в централния мач от галавечерта в Атлантик Сити, Ню Джърси. Двубоят беше прекратен в средата на петия рунд, когато медицинските листа прецениха, че Барбоса не може да продължи боя. Неговото лице беше потънало в кръв, а едното му око беше затворено.Големият сблъсък в лека категория предложи много емоции. Лий повали съперника си още в първата минута и в продължение на няколко минути го налагаше, но Барбоса издържа. Картинката се повтори и във втория рунд. Бразилецът отново бе свален на пода и понасяше удар след удар. Всеки негов опит да се изправи се оказваше безуспешен.Публиката очакваше третият рунд да е и последен, но Барбоса показа защо е смятан за един от най-добрите кикъри в UFC. Той изчака момент, в който Лий беше видимо разсеян, и го разклати с мощен кик със завъртане. Американецът се олюля и се хвана за краката на Барбоса, което му даде няколко секунди, за да се съвсземе. До края на частта битката беше равностойна.След като превъзмогна миникризата, Кевин Лий отново доминираше. Той отново свали опонента си и му нанесе серия от удари, след които лицето на Барбоса изцяло се поду.В петия и последен рунд Барбоса едва се държеше на краката си. Статистиката показа 229 удара на Лий срещу 51 на бразилеца. В крайна сметка лекарите взеха решение да прекратят боя.Едсон Барбоса допусна общо шеста загуба и втора поредна, след като в предишния си мач бе сразен от Хабиб Нурмагомедов.

Още по темата

0 0 0 2 3 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 15317 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1