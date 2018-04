Бойни спортове Франки Едгар не разочарова феновете в Ню Джърси 22 април 2018 | 07:30 - Обновена 0 0 0 0 0 Frankie Edgar defeats Cub Swanson and then calls for the winner of Max Holloway vs. Brian Ortega #UFC #UFCAC



https://t.co/2SdiUhi8xB pic.twitter.com/kglhH0T63v — MMANytt.com (@MMANyttcom) 22 април 2018 г. Първият рунд премина при подчертано превъзходство на Едгар, който с два бързи удара разкървави лицето на съперника си. Суонсън действаше много предпазливо, но в края на рунда пласира хубав кик.



Втората част не беше по-различна, с изключение на няколко неуспешни слизания в краката на Франки Едгар, докато Суонсън отново не предприе нищо в атака. Massive respect to Jersey's own Frankie Edgar and paying tribute to his late father #UFCAC pic.twitter.com/gL3Nj3MiV1 — The MMA Bible (@TheMMABible) 22 април 2018 г. Последните пет минути бяха по-интересни, имаше и няколко размени, а това работеше в полза на Едгар, който спечели с единодушно съдийско решение.



