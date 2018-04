Световен футбол Недялков и Далас продължават с ударното начало (видео) 22 април 2018 | 06:29 - Обновена 0 0 0 0 0 I thought Nedyalkov played very well tonight. — Jason Foster (@JogaBonito_USA) 22 април 2018 г. Резултата в полза на ФК Далас откри Мауро Диас от дузпа в 64-ата минута. В 75-ата пък Роланд Ламах изведе на добра позиция Максимилиано Урути и той от малък ъгъл затвърди успеха на домакините.



Далас все още няма загуба. В шестте си мача до момента тимът от Тексас има три победи и три равенства. В класирането отборът на Недялков е трети в Западната конференция с 12 точки. FULLTIME: With goals from Maxi Urruti and Mauro Diaz, FC Dallas beat Philly 2-0 on a cold and rainy night.#FCDvPHI | #ChallengeAll pic.twitter.com/ZbhVwcJiru — FC Dallas (@FCDallas) 22 април 2018 г. Единственият друг непобеден тим в цялата Мейджър Лийг Сокър е лидерът в Източната конференция Ню Йорк Сити ФК.



ФК ДАЛАС - ФИЛАДЕЛФИЯ ЮНИЪН 2:0

1:0 М. Диас (64) д.

2:0 М. Урути (75)



