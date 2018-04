Маркес бе най-бързият пилот в квалификацията на "Остин", но ядоса Винялес (видео)

Световният шампион с Honda Марк Маркес не изневери на традицията и бе най-бързият пилот на американската писта "Остин" в квалификацията за Гран При на САЩ. Испанецът печели всеки полпозишън в Тексас, откакто трасето е част от календара на MotoGP. Той обаче катастрофира още на втората си обиколка и при повторното си излизане на пистата спря отлична обиколка на пилота на Yamaha Маверик Винялес, заради което стюардите му наложиха наказание и Марк в крайна сметка ще стартира 4-и.

The incident between Marc Marquez and Maverick Vinales in Q2 at #AmericasGP #MotoGP pic.twitter.com/IueoXbAtgR — Sophia (@ariliza_greys) April 21, 2018

От полпозишън ще тръгне Винялес - за първи път от ГП на Арагон, а зад него ще се наредят Андреа Яноне със Suzuki и Йоан Зарко със сателитна Yamaha.

След първата серия от обиколки начело излезе Валентино Роси, но последният напуснал питлейна Маркес подобри времето му, записвайки 2:04.134 минути. Малко след това шампионът изпусна предницата на мотора си и катастрофира на завой номер 13, завръщайки се на пистата едва четири минути преди края на 15-минутната сесия. За краткото време той успя да запише още по-бърза обиколка - 2:03.658, което остана най-доброто време в квалификацията.

DRAMA!! @marcmarquez93 slides out on a hot lap



He sits on top of the times but will it be enough? #AmericasGP pic.twitter.com/VASqVZJWhG — MotoGP™ (@MotoGP) April 21, 2018

Зад водещото трио утре ще стартират Маркес и Валентино Роси, следвани от Хорхе Лоренсо от Ducati. Временният лидер Кал Кръчлоу със сателитната Honda ще се нареди седми пред Андреа Довициозо с Ducati и контузения Дани Педроса с Honda.

Въпреки недоразумението между Винялес и Маркес, те си стиснаха ръцете, макар и подтикнати от официалните лица в падока.

Състезанието за Гран При на САЩ стартира в 22:00 часа българско време в неделя.