Радостин Стойчев наруши мълчанието си след уволнението от Модена

Domani vieni a trovarci in Piazza Matteotti per l’inaugurazione del nostro Temporary Store e acquistare il tuo biglietto per Gara-4!



Appuntamento alle 12.30 per incontrare i giocatori gialloblù e acquistare in anteprima il biglietto per Gara-4 con Civitanova pic.twitter.com/JB31gjzEQH